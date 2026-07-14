Planeta Fest presenta su programación para todos los públicos con referentes nacionales e internacionales - Asociación Cultural Satélite Teatro

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 14 de julio

La compañía presentó cinco funciones de ‘Astronauts Fusion’ en el Unity Festival de Cardiff, consolidando su proyección internacional y reforzando los lazos con Hijinx Theatre, referente europeo del teatro inclusivo.

Apenas unos días después de cerrar con éxito la primera edición de Planeta Fest, el Festival de Artes Escénicas Inclusivas celebrado en Tenerife, Satélite Teatro ha dado un nuevo paso en su trayectoria internacional participando en el Unity Festival, organizado por Hijinx Theatre en Cardiff (Gales), uno de los encuentros europeos de referencia dedicados a las artes escénicas inclusivas.

Del 1 al 6 de julio, ocho integrantes de la compañía canaria formaron parte de esta cita internacional, donde ofrecieron cinco funciones de Astronauts Fusion, una versión expandida del espectáculo Astronautas desarrollada en colaboración con Hijinx Theatre y representada los días 3, 4 y 5 de julio dentro de la programación oficial del festival.

La participación en el Unity Festival supone la segunda salida internacional de Satélite Teatro, que el pasado año ya presentó este formato de colaboración en el festival Alles Muss Raus, celebrado en la ciudad alemana de Kaiserslautern. Un recorrido que consolida el crecimiento artístico de la compañía y sitúa el trabajo desarrollado desde Canarias en algunos de los principales escenarios europeos dedicados al teatro inclusivo.

Un regreso cargado de significado

La presencia de Satélite Teatro en Cardiff ha tenido, además, un profundo componente emocional para su director, Brian Rodríguez Wood. Fue precisamente en Hijinx Theatre donde comenzó, en 2009, su vinculación con el teatro inclusivo, dirigiendo diferentes proyectos junto a la compañía galesa. Aquella experiencia marcó el inicio de un camino que años después daría lugar al nacimiento de Satélite Teatro y a la creación, en 2019, de Astronauts, la versión original del espectáculo que posteriormente evolucionó hasta convertirse en Astronautas.

"Volver al Unity Festival tiene una carga emocional muy especial. Aquí descubrí hace más de quince años el enorme potencial del teatro inclusivo, venía a enseñar espectáculos y recibí un aprendizaje humano que me marcó de por vida. Regresar ahora con Satélite Teatro, compartiendo escenario con las mismas personas que me inspiraron entonces, supone cerrar un círculo y comprobar todo lo que crecen las pequeñas semillas de inspiración", afirma Rodríguez Wood.

El director destaca además la excelente acogida recibida por el espectáculo en el festival galés y el valor del intercambio artístico vivido durante esos días. "Ha sido emocionante comprobar cómo una idea simple nacida en Canarias conecta con un público internacional y volver a compartir escenario con quienes inspiraron el origen de Satélite Teatro. Esta experiencia nos reafirma en que el arte inclusivo trasciende fronteras y que todavía queda mucho camino por recorrer juntos".

El impulso de Planeta Fest

La participación en el Unity Festival llega apenas unos días después de la celebración de la primera edición de Planeta Fest, impulsado por Satélite Teatro y celebrado entre el 26 y el 28 de junio en San Cristóbal de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife.

El festival reunió a cerca de 2.500 personas, de las que aproximadamente 450 eran personas con discapacidad, consolidándose como un espacio de encuentro entre compañías de referencia nacional e internacional y un público diverso que respondió de forma masiva a la propuesta cultural.

Entre los momentos más destacados figuraron el concierto adaptado de Agua del Chorro, que congregó a unas 400 personas; el éxito de la experiencia inmersiva MÁ – Viaje táctil, que completó el aforo en todos sus pases; y el recorrido urbano de Astronautas, seguido por un numeroso público desde la calle Viana hasta la Plaza del Cristo.

Precisamente, el espectáculo que emocionó al público de Planeta Fest ha sido también el encargado de representar a Canarias en el Unity Festival, reforzando la vocación internacional de un proyecto que nació con el objetivo de demostrar que la inclusión y la excelencia artística pueden caminar de la mano.

La relación entre Satélite Teatro e Hijinx Theatre trasciende esta colaboración puntual. El trabajo desarrollado durante estos años junto a la compañía galesa ha sido una de las principales fuentes de inspiración para el desarrollo del proyecto inclusivo de Satélite Teatro y, posteriormente, para la creación de Planeta Fest, un festival concebido para acercar las artes escénicas inclusivas a toda la ciudadanía y generar espacios de encuentro entre artistas, profesionales y público.

Con esta participación internacional, Satélite Teatro continúa ampliando la proyección del talento canario y consolidando una red de colaboración que conecta las islas con algunos de los proyectos más relevantes de Europa en el ámbito de las artes escénicas inclusivas.

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