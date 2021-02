La plataforma Teaming consigue récord de donaciones solidarias en 2020: 6,3 millones de euros

Más de 97.000 nuevos donantes se han sumado a esta fórmula de donación, el 30% en el confinamiento. Las microdonaciones se convierten en la herramienta clave para las causas sociales en un año marcado por la pandemia

La plataforma líder en crowdfunding social, Teaming, ha recaudado 6.295.562€ euros, un 26% más que en 2019, que se han destinado íntegramente a causas sociales.

El sector social y la movilización ciudadana han tenido un papel clave en 2020, año marcado por la crisis económica, social y sanitaria. Mientras la presión se ha ido incrementando para las entidades del Tercer Sector, las muestras de solidaridad se han intensificado en los medios online. Estas donaciones han sido esenciales en un año donde sus ingresos se han visto afectados por la cancelación de las actividades de captación de fondos presenciales.

Teaming es una de las primeras plataformas de crowdfunding solidario en España. Fue lanzada por la Fundación Teaming en 2012 con un modelo único: permite que cualquier persona pueda ayudar de forma online a una causa social a través de una donación de 1€ al mes. No se puede donar más ni menos por causa y la donación es siempre recurrente.

Más de 97.000 personas nuevas decidieron donar a través de esta fórmula en 2020, el 30% en el confinamiento. “Durante el mes de abril, Teaming consiguió 10.111 nuevos donantes o Teamers – como llamamos a las personas que ayudan en la plataforma-, un máximo histórico para nosotros que es muestra de la voluntad común de ayudar que surgió tras el comienzo de la pandemia”, afirma la directora de la Fundación Teaming, Patricia Sánchez Delicado.

Desde su lanzamiento, la plataforma de Teaming ha recaudado más de 24 millones de euros, que se han destinado íntegramente, para causas sociales, gracias a la aportación de más de 400.000 personas que eligen donar un euro al mes por cada causa que apoyan.

“Esta situación ha acelerado la digitalización de las organizaciones y ha evidenciado la urgencia que tenemos las entidades de diversificar nuestros ingresos”, asegura Patricia.

El número de causas activas en Teaming también ha crecido: un 23% respecto al año anterior. La imposibilidad de realizar eventos y la pérdida de algunos grandes donantes, debido a la pandemia, ha empujado a las organizaciones a buscar alternativas online.

“En este contexto, el modelo de Teaming les permite obtener fondos estables: las donaciones de un euro no son puntuales sino recurrentes. Además, no dependen de una única persona sino de muchas. En Teaming, por tanto, no se busca conseguir el máximo de fondos en un corto periodo de tiempo, sino que es una propuesta de largo plazo que busca dar estabilidad a las entidades e involucrar al máximo de personas posibles para ayudar”, prosigue. Solidarios sin Fronteras, una pequeña ONG que realiza ayuda humanitaria en Yemen, canceló su fiesta anual de recaudación de fondos por la pandemia. Para cubrir los gastos, intensificó la difusión de sus Grupos Teaming, lo que les permitió poder mantener todos sus proyectos. En 2020 recaudó 48.910€, un 33% más que en 2019, finalizando el año con el apoyo de 4.587 Teamers en los dos proyectos que tienen activos en la plataforma.

La pandemia también ha traído consigo una mayor presión para las entidades. Es el caso del Teléfono de la Esperanza, que debido a la presión emocional y psicológica que la pandemia ha causado en las personas, ha atendido a un 38% más de llamadas que en 2019, un total de 160.646. Aunque el personal del Teléfono de la Esperanza es voluntario (más de 14 mil personas en diferentes puntos del país), este incremento ha supuesto un aumento de costes y una reestructuración de sus visitas presenciales. Esto les ha obligado a buscar alternativas de financiación y acercarse a nuevos medios. En Teaming recaudaron 1.800€ para los gastos corrientes derivados de mantener esta ayuda. Ya cuentan con 250 Teamers que les supondrán 3.000€ garantizados para cubrir gastos del próximo año.

Las empresas también se han movilizado para sumar en esta situación. La compañía Crédito y Caución ha recaudado 8.649€ a través de Teaming a favor de la Federación Española de los Bancos de Alimentos, una cantidad que desde la fundación de la empresa – la Fundación Jesús Serra- doblan: por cada euro que dona un Teamer, la empresa dona otro. En un momento complicado y de alta demanda para los bancos de alimentos, la iniciativa, que lleva en marcha desde 2014, ha finalizado el año con 864 personas, un 26% más que el anterior.

Acerca de Teaming

Teaming es la plataforma líder de crowdfuding solidario donde cualquier persona puede donar 1€ al mes para ayudar a una causa social. Nadie puede dar más ni menos, por lo que todas las personas que ayudan tienen el mismo impacto en el proyecto. Como la donación es simbólica, lo importante no es cuánto se da, sino cuántas personas se suman a ayudar. La universalidad, la horizontalidad y la fuerza de la unión son valores clave de la plataforma.

Más de 400.000 personas ya donan de esta manera. Se han recaudado más de 24 millones de euros para causas sociales, que se han destinado íntegramente a causas sociales ya que la plataforma no aplica ningún tipo de comisión.

Cualquier persona puede iniciar un Grupo Teaming para ayudar a una causa social: una persona particular, una empresa o la misma ONG como una fuente más de financiación de sus actividades.

Teaming es un proyecto de la Fundación Teaming, impulsado en 2012 por las empresas everis y Grupo Intercom.

