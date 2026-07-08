El poder de lo invisible; Ignacio Ríos Guzmán invita a repensar el éxito y el desarrollo personal - Letrame Grupo Editorial

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 08 de julio 2026.- Un ensayo que cuestiona la cultura del resultado inmediato y reivindica el proceso, la ética del hacer y el valor de lo que ocurre bajo la superficie. De la mano de Letrame Grupo Editorial, esta obra llega al panorama literario como una propuesta que invita a detenerse y reflexionar sobre el verdadero significado del progreso.

En una época marcada por la fragmentación de la atención, la comparación constante y la búsqueda de recetas de éxito rápido, el análisis de las dinámicas humanas exige una pausa reflexiva. Frente a este escenario, el escritor, músico y gestor cultural chileno Ignacio Ríos Guzmán regresa al panorama literario con FOURMI: El Poder de lo Invisible, un ensayo que invita a reconsiderar cómo construimos los proyectos y nuestro propósito en medio de un entorno sobreestimulado.

Tras una década volcado en el estudio de los procesos humanos y el entorno del emprendimiento, Ríos Guzmán —autor de obras como El impulso y la novela Tindara— toma distancia de los manuales convencionales de autoayuda. En su lugar, el autor articula una propuesta madura que funciona como un elogio al progreso silencioso, defendiendo que las transformaciones más profundas de la vida no suelen hacer ruido al principio.

La metáfora de la hormiga: Una alternativa a la cultura de la exhibición

El núcleo de la obra se articula en torno a un enfoque simbólico y conceptual: la hormiga (fourmi, en francés) como un preciso espejo de la experiencia humana. Lejos de presentarse como una fábula de ficción, el texto utiliza el comportamiento de estos insectos —que operan bajo tierra, transforman el suelo y sostienen equilibrios biológicos completos sin buscar el reconocimiento externo— para proponer una filosofía basada en lo pequeño y lo esencial.

A través de esta analogía, el autor plantea el acto de emprender y crear como una forma de estar en el mundo, donde el foco se desplaza desde el beneficio económico —entendido aquí como una consecuencia y no como un motor— hacia la coherencia entre lo que se piensa, se siente y se construye. "Lo que transforma tu vida rara vez es visible al principio", sostiene Ríos Guzmán, ofreciendo un mapa de resiliencia pensado para quienes necesitan desmontar la prisa del día a día, aprender haciendo y recuperar su propio eje en mitad de la incertidumbre.

Una mirada integradora sobre el proceso y el desarrollo humano

Fiel a una visión creativa que entrelaza el mito, la ciencia y la biografía, el autor describe la evolución personal no como una meta fija, sino como un rediseño permanente. Las primeras impresiones de los lectores coinciden en señalar el carácter contemplativo y la utilidad de la obra para rebajar la ansiedad provocada por la inmediatez, permitiendo observar las dificultades cotidianas como señales de aprendizaje y no como puros obstáculos.

FOURMI: El Poder de lo Invisible ya se encuentra disponible en librerías, publicado por Letrame Grupo Editorial. La obra se postula como una lectura imprescindible para creadores, profesionales en etapas de cambio y cualquier lector interesado en establecer una relación más honesta consigo mismo y con su propio ritmo de crecimiento.

Contacto directo: Ignacio Ríos Guzmán

Correo electrónico: rios@fourmi.cl

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