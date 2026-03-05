En primavera no falta fuerza de voluntad; aumenta la ansiedad por comer, según nutricionalmente.es

En primavera no falta fuerza de voluntad; aumenta la ansiedad por comer - Juana Fernández -nutricionalmente.es

Madrid, 5 de marzo de 2026.- Cada año, cuando llegan los días largos y suben las temperaturas, muchas mujeres notan lo mismo: más ganas de dulce, más picoteo o una sensación de pérdida de control con la comida que creían superada. Según explica Juana Fernández en nutricionalmente.es, la interpretación habitual suele ser clara y dura: falta de fuerza de voluntad. Sin embargo, lo que ocurre en primavera tiene más que ver con el sistema nervioso que con el autocontrol. El aumento de horas de luz modifica los ritmos biológicos. Cambian la producción de serotonina y melatonina, se altera el descanso y el organismo puede volverse más reactivo al estrés. Cuando el sueño no es profundo y la carga mental continúa alta, el cerebro busca alivio rápido. La comida, especialmente la más energética, activa circuitos de recompensa que reducen momentáneamente la ansiedad. Por eso la ansiedad por la comida tiende a intensificarse en esta época del año.

Además, la primavera implica cambios en las rutinas: más vida social, horarios menos estructurados y mayor exposición corporal. Este contexto favorece la comparación y aumenta la autoexigencia. A nivel fisiológico también pueden producirse fluctuaciones hormonales que influyen en el apetito y en la sensibilidad emocional. La combinación de menos descanso, más estímulos y mayor presión estética crea un escenario propicio para el aumento del hambre emocional y la impulsividad alimentaria.

Según explica Juana Fernández, psicóloga y nutricionista especializada en conducta alimentaria, “la ansiedad por la comida suele ser una señal de desregulación del sistema nervioso, no un problema de disciplina”. En primavera coinciden factores biológicos y sociales que incrementan esa necesidad de regulación.

Ante la sensación de pérdida de control, muchas personas recurren a la restricción o a dietas más estrictas. Sin embargo, el organismo interpreta la restricción como amenaza. Cuando percibe escasez, aumenta la urgencia por comer y se activan mecanismos de compensación. Así se consolida el ciclo de restricción y descontrol que suele asociarse a la llegada del buen tiempo perpetuando ciclos de dieta- atracón que se mantienen más allá de esta época del año.

Desde el enfoque integrador de psicología y nutrición que Fernández desarrolla en nutricionalmente.es, el abordaje de la conducta alimentaria no se limita a modificar la dieta. Estabilizar horarios ayuda a reducir picos intensos de hambre, pero también resulta esencial mejorar el descanso, disminuir la sobreexigencia y trabajar la regulación de la ansiedad. Cuando el sistema nervioso percibe seguridad, la intensidad del impulso disminuye.

Entender por qué aumenta la ansiedad por la comida en primavera cambia la narrativa: no se trata de controlar más, sino de regular mejor. La conducta alimentaria no refleja falta de carácter, sino el estado de equilibrio —o desequilibrio— del sistema nervioso.

