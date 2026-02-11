Una reinterpretación psicológica de las Pinturas negras de Goya se publica ahora en inglés

Portada de Goya y las Pinturas negras desde la psicología de Jung. Versión inglesa - JAVIER DE PRADA PAREJA

El historiador Javier De Prada propone una nueva lectura integral del ciclo más enigmático de Francisco de Goya tras más de veinte años de estudio

Madrid, 11 de febrero de 2026.

Desde que se conocieron, las Pinturas negras de Francisco de Goya han sido objeto de interpretaciones políticas, iconológicas y románticas durante más de un siglo. Sin embargo, una investigación desarrollada durante más de veinte años por el historiador Javier de Prada Pareja plantea una lectura diferente: entender el conjunto como una expresión sistemática del inconsciente del artista, desde la perspectiva de la Psicología Analítica de Carl Gustav Jung.

Los dos ensayos que recogen este trabajo —Goya y las Pinturas negras desde la psicología de Jung y Duendes y demonios del proceso creativo— acaban de publicarse en lengua inglesa, lo que permitirá su circulación en el ámbito académico y cultural internacional.

Frente a las interpretaciones que han vinculado los murales de la Quinta del Sordo con la sátira política del reinado de Fernando VII o con alegorías sobre la vejez y el paso del tiempo, De Prada sostiene que dichas aproximaciones no explican de manera coherente el conjunto completo. Su propuesta parte del análisis del lenguaje simbólico que Goya desarrolló también en sus grabados y dibujos más personales —lo que el propio pintor denominaba su “obra de capricho”— y establece una coherencia psicológica entre estas obras y los murales realizados entre 1819 y 1823.

El estudio incorpora además el examen de los dibujos y litografías ejecutados durante el exilio del artista en Burdeos, donde, según el investigador, puede apreciarse la transformación interior derivada del proceso creativo de las Pinturas negras. Desde esta perspectiva, el ciclo no sería únicamente una reacción a un contexto histórico convulso, sino la expresión plástica de los contenidos simbólicos de la psique inconsciente del artista.

“Las Pinturas negras no constituyen una serie aislada ni caótica; responden a una lógica simbólica coherente que solo puede entenderse como expresión de un proceso interior que Goya venía experimentando desde décadas antes”, afirma De Prada.

El ensayo Duendes y demonios del proceso creativo fue galardonado, en el VI Certamen Internacional de Creación Literaria Miguel Hernández, convocado por la Universidad de Jaén en 2021, con el premio en su modalidad, de dicho certamen, lo que contribuyó a reforzar la proyección académica del trabajo.

La edición en inglés responde a la creciente atención internacional hacia los enfoques interdisciplinarios que combinan historia del arte, psicología y estudios culturales. En un momento en el que la relación entre arte y procesos psíquicos vuelve a ocupar un lugar destacado en la investigación humanística, la publicación busca integrar la obra tardía de Goya en ese debate contemporáneo.









Sobre Javier de Prada

Javier de Prada es historiador del arte y especialista en la psicología de Carl Gustav Jung. Su trabajo explora la relación entre creación artística e inconsciente, aplicando el enfoque junguiano al estudio de figuras como Pablo Picasso, Francis Bacon, Akira Kurosawa o Luis Buñuel. Ha publicado ensayos y artículos en revistas culturales y participa activamente en foros dedicados al análisis psicológico del arte.

