Repara tu Deuda Abogados cancela 16.000€ en Fuengirola (Málaga) gracias a la Ley de Segunda Oportunidad

Málaga, 27 de julio de 2023.

La exonerada se endeudó para ayudar a su expareja a sufragar los gastos de su empresa, lo que llevó a la insolvencia

Un nuevo caso de cancelación de deuda ha tenido lugar en Andalucía. El Juzgado de Primera Instancia nº2 de Fuengirola (Málaga) ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de una mujer de la localidad que ha quedado así exonerada de una deuda de 16.000 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA



Según explican los abogados de Repara tu Deuda, "su estado de insolvencia se originó a causa de que, en septiembre de 2015, inició una relación sentimental con la que actualmente es su expareja. Se encontraba en una situación económica muy inestable puesto que su actividad empresarial, una fábrica de muebles, estaba prácticamente en quiebra. Como consecuencia, ella decidió ayudarle, por lo que sufragó sus gastos más básicos y esenciales y colaboró con el pago de algunas facturas de sus proveedores. Cuando acabó su relación sentimental y debido también al estado de sobreendeudamiento, la concursada cayó en una depresión, de la que está intentando salir. Ahora mismo, ya está liberada de todas sus deudas".



La Ley de Segunda Oportunidad fue aprobada por el Parlamento de España en 2015. Conforme pasa el tiempo, cada vez más personas conocen esta herramienta que les permite cancelar las deudas que han contraído y a las que no pueden hacer frente. De hecho, más de 20.000 particulares y autónomos han confiado la salida de su situación al bufete, con vistas a reactivarse en la vida económica.



Una de las claves para triunfar en el proceso es ponerse en manos de un despacho de abogados profesional y especializado. Por esta razón, Repara tu Deuda Abogados publica las sentencias que han sido dictadas por los juzgados españoles de los casos en los que ellos han participado.



Bertín Osborne, imagen de Repara tu Deuda Abogados, ayuda al despacho de abogados para que el número de personas que acuden a esta herramienta sea cada vez mayor. "Y es que nuestro deseo -explican los abogados del despacho- es que ningún particular ni autónomo en situación de insolvencia se quede pensando que no existe una salida real a sus problemas de deudas".



Las condiciones que recoge el texto jurídico para ser beneficiario de la Ley de Segunda Oportunidad son sencillas. En líneas generales, la persona insolvente tiene que cumplir los siguientes requisitos: el importe de su deuda no debe superar los 5 millones de euros, no puede haber sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años y tiene que ser transparente en todo momento, aportando la documentación requerida que acredite su buena fe. A quienes no puedan utilizar esta herramienta, el despacho también les ofrece la opción de cancelar tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas de forma alternativa, analizando posibles cláusulas abusivas en los contratos firmados con los bancos.







