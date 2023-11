Repara tu Deuda Abogados cancela 166.000€ en Badalona (Barcelona) gracias a la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Badalona, 6 de noviembre de 2023.

El concursado cayó en un estado de sobreendeudamiento del que ha podido salir acogiéndose al mecanismo de segunda oportunidad

El Juzgado de Primera Instancia nº4 de Badalona (Barcelona, Catalunya) ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de un hombre que ha quedado así exonerado de una deuda de 166.000 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA



El exonerado cayó en una situación de sobreendeudamiento de la que sólo ha podido salir tras acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. Y es que acudió a Repara tu Deuda abogados para encontrar una solución a todos sus problemas con los pagos pendientes, cosa que finalmente ha logrado.



La Ley de Segunda Oportunidad fue aprobada por el Parlamento de España en el año 2015, el mismo en el que se creó precisamente el despacho de abogados. Cada vez son más personas las que han acudido a Repara tu Deuda abogados para cancelar las deudas que han contraído y a las que no pueden hacer frente. En esta línea, hay que señalar que han sido ya más de 20.000 los particulares y autónomos que han puesto su caso en sus manos para reactivarse en la economía.



Una de las claves fundamentales para triunfar en este proceso es ponerse en manos de un despacho de abogados profesional y especializado que ofrezca garantías de éxito por la experiencia contrastable. Es por esta razón que Repara tu Deuda Abogados publica todas las sentencias dictadas por los juzgados españoles de los casos en los que ellos han participado.



El despacho de abogados es el que más historias de personas sobreendeudadas ha llevado a los juzgados. Hay que señalar que, hasta la fecha, ha conseguido la cancelación de más de 170 millones de euros de deuda exonerada a personas que responden a perfiles muy diferentes. La previsión es que esta cifra siga en aumento debido a que muchos trámites ya están en marcha y conseguirán su cancelación en poco tiempo.



Algunos de los clientes cuentan su historia de sobreendeudamiento en primera persona. "El hecho de que algunos de ellos -explican los abogados del despacho- decidan difundir su nueva vida gracias a esta ley es señal de la importancia de este mecanismo para quienes se encuentran sufriendo un estado de angustia continua".



Bertín Osborne es la imagen oficial del despacho de abogados. Por este motivo, colabora en la difusión de esta legislación para que ninguna persona quede sin tener acceso al mecanismo de segunda oportunidad. "Estamos ante una herramienta -declaran los abogados- que permite que muchísimas personas que no podían vivir una vida normal por culpa de sus deudas hayan recuperado el alivio de levantarse sin pagos pendientes".



A aquellos particulares y autónomos que no pueden acudir a la Ley de Segunda Oportunidad, el despacho también les ofrece la posibilidad de analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. En este sentido, el objetivo es analizar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.







