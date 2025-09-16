Repara tu Deuda Abogados cancela 222.610 € en Ourense (Galicia) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

El concursado sufrió una situación laboral precaria e inestable, con un salario inferior al mínimo interprofesional

Galicia, 16 de septiembre de 2025.-Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar a un hombre de Ourense (Galicia) una deuda que ascendía a 222.610 euros.

Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: “su estado de endeudamiento se originó como consecuencia de una situación laboral precaria e inestable. El exonerado percibía un salario inferior al mínimo interprofesional, Tuvo que solicitar financiación externa para intentar llegar a final de mes. En paralelo, había comprado una vivienda que finalmente se vio obligado a entregar al banco debido a la imposibilidad de hacer frente a las cuotas”.

Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, el concursado puede empezar una nueva vida sin deudas tras haber dictado el juzgado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en su caso, con lo que queda liberado de todos los importes pendientes de pago.

Repara tu Deuda Abogados comenzó su labor como despacho especializado en la aplicación de esta ley en España en septiembre de 2015. Desde sus inicios hasta la actualidad, ha logrado superar la cifra de 340 millones de euros exonerados a personas procedentes de las diferentes comunidades autónomas de España.

El perfil de particulares y autónomos que se acogen a la Ley de Segunda Oportunidad es muy variado: pequeños empresarios que comenzaron un negocio o realizaron inversiones que no tuvieron los resultados deseados, personas en complicadas situaciones laborales o de salud propia o de terceros, particulares que han sido víctimas de algún tipo de engaño, divorciados que sufren el aumento de gastos de su situación, avalistas, etc.

El despacho también está especializado en derecho bancario. Por este motivo, ofrece a sus clientes la posibilidad de analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. El objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

