Repara tu Deuda Abogados cancela 33.000€ en Ripollet (Barcelona) gracias a la Ley de Segunda Oportunidad

El exonerado, con dos hijas a cargo, no pudo hacer frente a sus deudas con su salario

El Juzgado de Primera Instancia nº7 de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) ha dictado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en el caso de un hombre, vecino de Ripollet, que ha quedado así liberado de una deuda de 33.000 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “el origen del sobreendeudamiento radica en el primer préstamo que solicitó para la adquisición de su primera vivienda. Si bien el vendedor se retractó, rehusándose finalmente a la celebración del contrato de compraventa, él ya había solicitado el préstamo inicial para cubrir los gastos del tasador y la entrada para el piso que la entidad bancaria le exigía. Al no tener la vivienda, pero sí el préstamo, y quedar todavía descubierta la necesidad de una residencia, tuvieron que acceder mediante alquiler a un inmueble. Con la llegada de las hijas, los gastos se incrementaron. Además, se produjo la subida del precio del alquiler y la reducción de la nómina que percibía el deudor. Dado que él y su pareja no contaban con una red familiar de soporte, ella tenía problemas para acceder al mercado laboral al cuidar de las hijas, menores de edad. Habida cuenta de lo anterior, se vio en la obligación de solicitar otros préstamos que cubrieran las necesidades básicas de alimentación y suministros de los cuatro miembros de la unidad familiar. No obstante, al solicitar préstamos para liquidar los anteriores, la deuda nunca finalizaba, y no se produjo una mejora en las circunstancias económicas del deudor. Esto provocó una situación de sobreendeudamiento que imposibilitó al cliente el pago de la totalidad de los créditos debidos”.

La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en 2015. Si bien al principio había cierto desconocimiento sobre la existencia de este mecanismo, la realidad es que la difusión de los casos de éxito ha ayudado a que cada vez más personas sean conscientes de que hay una salida real a todos los problemas de deudas.

Una de las claves para triunfar en un proceso de este tipo es ponerse en manos de un despacho de abogados con experiencia consolidada en el tiempo. Desde sus inicios en septiembre de 2015, mismo año de aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado superar la cifra de 280 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España.

