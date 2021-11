Repara tu Deuda cancela 14.400€ en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) con la Ley de Segunda Oportunidad

Los abogados líderes en la Ley de la Segunda Oportunidad son pioneros en su aplicación y han cancelado más de 60 millones de euros

El Juzgado de Primera Instancia nº1 de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona, Catalunya) ha dictado Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de AJ, vecina del municipio, quedando exonerado de una deuda de 14.400 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA

“La situación de insolvencia -explican los abogados de Repara tu Deuda- se originó cuando se divorció y, a posteriori, quedó en situación de desempleo. Como no podía hacer frente a los gastos, tuvo que solicitar financiación para poder seguir adelante con los gastos más esenciales. Cuando se reincorporó al mercado laboral, no tenía un trabajo estable, por lo que la situación fue empeorando al no poder pagar las deudas con regularidad. Por esta razón, la concursada acudió a Repara tu Deuda abogados en busca de una solución”.

La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en 2015. Aunque es una ley que tiene mucho futuro, hay que decir que ya más de 15.000 particulares y autónomos han iniciado el proceso con el despacho para acogerse a la ley y poder cancelar las deudas que han contraído. Hasta la fecha, Repara tu Deuda Abogados ha obtenido la cancelación de más de 60 millones de euros de deuda a sus clientes.

Para triunfar en el proceso, es vital ponerse en manos de un despacho de abogados profesional y especializado. Los casos de éxito que se puedan demostrar son fundamentales para estar seguros de haber eleido correctamente. Repara tu Deuda Abogados cuenta con un 100% de éxito en los casos tramitados.

Según explica Ana Isabel García, abogada directora del despacho, “para generar más confianza y credibilidad entre nuestros ciudadanos, subimos todas las sentencias dictadas en nuestra página web y ofrecemos testimonios de exonerados que cuentan su experiencia en primera persona”.

Bertín Osborne, nueva imagen de Repara tu Deuda Abogados, colabora con el despacho de abogados para que esta ley llegue cada vez más a las personas en situación de sobreendeudamiento. “Estamos ante una ley -declaran los abogados- que ayuda a muchos particulares y autónomos a empezar desde cero una segunda vida. Por eso, contamos con figuras públicas conocidas que amparan nuestra labor y nos ayudan en su difusión”.

Contacto

Nombre contacto: David Guerrero

Teléfono de contacto: 655 95 67 35