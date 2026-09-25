Repara tu Deuda rescata a una divorciada de 56.445 € en Zaragoza (Aragón) con la Ley de Segunda Oportunidad - REPARA TU DEUDA ABOGADOS

(Información remitida por la empresa firmante)

56.445 euros es la cantidad que una vecina de Zaragoza ha conseguido cancelar después de que la pérdida de un empleo estable alterara una economía que durante años había funcionado con normalidad. Repara tu Deuda Abogados, principal despacho en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha gestionado un caso marcado después por el divorcio y una sucesión de trabajos temporales.

De catorce años de estabilidad a depender de una prestación

“Huelga mencionar que su estado de insolvencia se originó cuando le extinguieron el contrato de trabajo en la empresa donde trabajaba desde hacía 14 años”, manifiestan los abogados de Repara tu Deuda. La mujer comenzó entonces a percibir la prestación por desempleo y recurrió a préstamos para complementar unos ingresos que no bastaban para cubrir principalmente la alimentación y el alquiler.

A ese cambio laboral se añadió posteriormente otro frente. “Con el tiempo, la parte deudora inició los trámites de divorcio, lo que le llevó a solicitar microcréditos para poder hacer frente a estos gastos de abogado”, añaden los letrados. Los empleos temporales que consiguió después no le permitieron recuperar la estabilidad anterior y terminó recurriendo a nueva financiación para atender compromisos ya contraídos. La acumulación desembocó en el sobreendeudamiento, mientras sus recursos apenas alcanzaban para lo esencial.

Es precisamente ante escenarios en los que seguir pagando deja de ser compatible con cubrir las necesidades cotidianas donde la Ley de Segunda Oportunidad puede abrir una salida. El mecanismo está pensado para particulares y autónomos insolventes que cumplen las condiciones legales y puede permitirles desprenderse de las obligaciones exonerables.

Sus efectos también se trasladan al día a día, con el cese de determinadas reclamaciones, la suspensión de embargos sobre la nómina cuando corresponda o la posibilidad de eliminar los datos de ASNEF tras la exoneración. La normativa contempla igualmente el tratamiento de los avalistas en los supuestos previstos.

Lo que sucede después de dejar atrás las deudas

Repara tu Deuda cuenta ya con más de 154.000 clientes y ha superado los 454 millones de euros cancelados. Esa trayectoria también ha llevado a mirar más allá de la resolución jurídica. El Programa Vida Nueva sin Deudas de Grupo Repara incorpora diagnóstico financiero, estrategia personalizada, acompañamiento durante el proceso y un plan posterior para reorganizar las finanzas personales.

Las experiencias compartidas por quienes han acudido al despacho reflejan aspectos menos visibles: recuperar confianza para volver a hacer planes, comprender mejor los tiempos judiciales o encontrar profesionales capaces de abordar sin prejuicios una realidad económica compleja.

Para esta vecina de Zaragoza, la resolución cierra una etapa iniciada al perder una seguridad laboral construida durante catorce años. Ahora puede volver a mirar hacia adelante desde otra posición. Una de las experiencias recogidas por Repara tu Deuda Abogados lo expresa de forma especialmente gráfica: “vuelves a nacer”.

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