Resultados de la encuesta sobre tendencias del trabajo a distancia e híbrido de NAI Global

La empresa ha realizado este informe en el que han participado más de 1.000 de sus especialistas y profesionales en intermediación, gestión y consultoría inmobiliaria de toda Europa, Oriente Medio, África y Asia-Pacífico

Nueva York, 26 de junio de 2023.- NAI Global ha publicado los resultados de una encuesta sobre el impacto de las tendencias de trabajo remoto e híbrido de sus oficinas internacionales en Europa, África y Asia-Pacífico.



Sin duda, uno de los aspectos y consecuencias más singulares de la pandemia ha sido el fenómeno del trabajo desde casa (WFH, por sus siglas en inglés) o, como se ha adoptado con el tiempo, frases relacionadas como trabajo desde cualquier lugar, nómada digital o, simplemente, trabajo remoto e híbrido. Ninguno de los que trabaja hoy en día, o en la historia de la fuerza de trabajo moderna, se ha visto obligado a operar negocios y tareas orientadas a la oficina desde cualquier lugar que no sea la oficina - vendedores itinerantes, profesionales de fusiones y adquisiciones, auditores y otros son excepciones obvias. A finales del verano de 2020 y en las primeras fases de los cierres patronales, empezaron a aparecer historias sobre la nueva tendencia laboral en todos los medios de comunicación, y no han cesado.



Tras la reciente publicación de un artículo en el Wall Street Journal (WSJ) centrado principalmente en las tendencias del trabajo remoto e híbrido en Europa y Asia, y su impacto en los mercados de oficinas de todo el mundo, NAI Global se puso en contacto con más de 1.000 de sus especialistas y profesionales en intermediación, gestión y consultoría inmobiliaria de toda Europa, Oriente Medio, África y Asia-Pacífico. Coincidentemente, mientras se recopilaban los resultados de la encuesta en forma narrativa, Bloomberg Intelligence publicó su propio informe sobre el impacto del trabajo remoto en los mercados europeos de oficinas.



Según el WSJ, cada vez más estadounidenses adoptan el trabajo a distancia y dan la espalda a las oficinas, con tasas de ocupación de oficinas en Estados Unidos que oscilan entre el 40% y el 60% en las ciudades más grandes del país. Estas cifras, normalmente atribuidas a Kastle Systems, la empresa de tarjetas magnéticas, son buenos puntos de referencia para las tasas de ocupación de oficinas en general, aunque desde que la empresa empezó a publicar sus datos, se ha advertido que las métricas pueden no mostrar el panorama completo.



Mirando al extranjero, el WSJ informaba de que los índices de ocupación de oficinas en Europa y Oriente Próximo se sitúan entre el 70% y el 90%, e incluso más altos en Asia, donde los índices oscilan entre el 80% y el 110%, lo que significa que, en algunos casos y lugares, últimamente acude más gente a la oficina que antes de la pandemia.



Europa

"En Fráncfort, uno de los centros financieros más importantes de Europa, hay una continua "guerra por el talento" y, en consecuencia, los empresarios son conscientes de que tienen que competir entre sí por ese talento".



Andreas Krone, CEO, NAI Director, NAI apollo, Frankfurt, Alemania



"En Hungría se siguen aplicando modalidades de trabajo híbridas, y a la mayoría de los trabajadores de oficina se les garantiza una media mínima de dos días a la semana para trabajar desde casa. Sin embargo, en el caso de la externalización de procesos empresariales (BPO) y los centros de servicios compartidos (SSC), no es raro que los empleados tengan la oportunidad de trabajar desde casa tres días a la semana".



Erika Lóska, Head of Leasing Services, Partner, NAI CELand, Budapest, Hungría



Conclusión de NAI Global: Los líderes empresariales europeos parecen enfrentarse a retos similares a los de sus homólogos estadounidenses, a pesar de que el desempleo es mayor en Europa, de media, que en EE.UU., y principalmente existe competencia por los mejores empleados. En cuanto a la importancia de la colaboración, de nuevo la cultura empresarial en Europa favorece altos niveles de interconectividad entre los empleados.



África

"En Luanda, la capital de Angola, a pesar de los difíciles desplazamientos, los profesionales han regresado a sus lugares de trabajo a un ritmo elevado. Las intermitentes conexiones a Internet fuera de la ciudad están animando efectivamente a los profesionales que trabajan en oficinas a volver a sus despachos, donde la conectividad web suele ser más fuerte y potente."



Nuno Serrenho, Director, NAI Altys Africa, Luanda, Angola



Asia Pacífico

"China empezó con cierres patronales estrictos en enero de 2022, así que cuando la gente volvió al trabajo, lo hizo encantada. A pesar de algunas de las desventajas obvias, como desplazarse en hora punta, por ejemplo, la mayoría de los habitantes de las megalópolis viven en apartamentos pequeños, por lo que ir a una oficina supone un alivio".



Bjarne Bauer, SIOR, Socio Director de Transacciones Inmobiliarias Comerciales, NAI Sofia Group, Shanghai, China



Nueva Zelanda y Australia

Según Andrew Bruce, el lugar de trabajo en la oficina ha cambiado para siempre. Los modelos de trabajo híbridos han llegado para quedarse, ya que las empresas compaginan su deseo de que los empleados vuelvan a la oficina con las exigencias de los empleados de seguir trabajando desde casa. El compromiso es la nueva norma, con opciones de trabajo desde casa, es decir, 1-2 días a la semana.



