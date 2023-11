Samuel Yebra, presidente de Easy Home Modulares, lidera la sostenibilidad agrícola en Canarias

(Información remitida por la empresa firmante)

, 13 de noviembre de 2023.

La compañía Easy Home Modulares vinculada al grupo de inversión Hierromata y bajo la dirección de Samuel Yebra, presenta una revolucionaria alternativa agrícola que emplea un 90% menos de agua que los métodos tradicionales y genera energía totalmente renovable, promoviendo así la autosuficiencia energética.

Easy Home empresa inscrita en la ZEC, bajo la dirección de Samuel Yebra, su fundador, cuenta con una solución agrícola innovadora para la recuperación del suelo rural del Archipiélago Canario y total alternativa a los huertos solares que se están implantando.

Este método, que ahorra un 90% de agua en comparación con los huertos convencionales, facilita la producción de energía 100% renovable. “Estamos ante una oportunidad transformadora para revitalizar las tierras agrícolas abandonadas y los huertos solares que se están implantando y no solo esto sino que desde un punto de vista práctico y coherente, en un territorio como Canarias donde el suelo es limitado, los huertos solares que se están instalando desaprovechan totalmente el suelo ya que solo se aprovecha la energía solar que puede producir, con nuestro sistema de invernaderos inteligentes no solo se aprovecha el sol, sino que el suelo es realmente aprovechado para cultivar creando una economía circular total sostenible permitiendo no solo la soberanía alimenticia en canarias sino que se crearían multitud de puestos de trabajo evitando el éxodo laboral agrícola en Canarias”, señala Samuel Yebra desde Easy Home.

Con el liderazgo de Samuel Yebra, Easy Home se compromete con el sector agrícila del Archipiélago a través de una tecnología agrícola ecosostenible y avanzada, ofreciendo sistemas móviles que posibilitan un control riguroso de la producción y calidad de los cultivos. Este enfoque permitirá obtener alimentos más saludables y ecológicos, disminuir la huella ambiental, fortalecer la agricultura ante crisis futuras y mejorar la disponibilidad de alimentos asequibles para las próximas generaciones.

Las innovadoras Green House Blockchain, impulsadas por Samuel Yebra y su empresa, incluyen infraestructura energética necesaria para el cultivo interior avanzado. Estos sistemas optimizan el uso del agua y permiten la agricultura en áreas previamente inadecuadas debido a condiciones climáticas adversas. Esta iniciativa, liderada por Samuel Yebra, está profundamente enraizada en la sostenibilidad y el compromiso medioambiental.

Gracias a la visión de Samuel Yebra, Easy Home abre una ventana de oportunidades para los terrenos agrícolas no utilizados, además de ofrecer una alternativa en la producción de energía eléctrica mediante el aprovechamiento de fuentes renovables. Esto no solo conduce a la independencia energética sino que también promueve un cultivo inteligente y sostenible, con trazabilidad desde la producción hasta la comercialización a través de la tecnología blockchain en colaboración con EcoCripto.

En un futuro donde se espera que la producción de alimentos aumente en un 70% a mediados de siglo, con espacios de cultivo cada vez más limitados, las soluciones propuestas por Samuel Yebra en Easy Home ofrecen una resiliencia mejorada. Esto reduce la vulnerabilidad a sequías y trastornos climáticos, incrementando la adaptabilidad y productividad de los cultivos y otorgando más autonomía y control a los agricultores.

Samuel Yebra, comenta: “Nuestro compromiso no solo se centra en la tecnología y la eficiencia. Buscamos ser pioneros en una era de agricultura consciente en Canarias, donde cada gota de agua y cada rayo de sol se aprovecha al máximo. Con nuestras Green House Blockchain, demostramos que es posible proporcionar alimentos saludables mientras protegemos el planeta para las generaciones venideras. Es un orgullo poder contribuir a un futuro más verde y sustentable para Canarias y esperamos que nuestra iniciativa sirva de modelo a seguir.”

Contacto: EasyHome

Teléfono: 605 50 92 43

Correo electrónico: direccion@easyhome.es