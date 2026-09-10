Sandro Rosell o Maixabel Lasa, protagonizan 'Mírame. La cárcel está más cerca de lo que crees'

Maixabel Lasa y Luis Carrasco, exmiembro de ETA que participó en el asesinato de su marido - NÚRIA ORTÍN

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 10 de septiembre de 2026.

¿Qué harías si ingresaras en prisión sin haber cometido ningún delito? ¿Serías capaz de robar para alimentar a tus hijos? ¿Se puede dar trabajo a una persona que acaba de salir de prisión? ¿Y ofrecer una segunda oportunidad a quien ha cometido un delito grave? ¿Qué le dirías a la persona que participó en el asesinato de un ser querido?

Estas son algunas de las preguntas que plantea Mírame. La cárcel está más cerca de lo que crees. Y tú, ¿qué harías en mi lugar?, el nuevo libro de Núria Ortín Martínez, directora de la Fundación Obra Mercedària y profundamente vinculada al ámbito penitenciario, que busca dar voz a personas que han vivido la cárcel con el objetivo de romper la distancia y los prejuicios que separan las rejas del resto de la sociedad.

El libro, que saldrá a la venta el martes 15 de septiembre de la mano de Editorial Claret, recoge, a través de entrevistas, los testimonios y reflexiones de hasta 22 personas vinculadas de diferentes formas al mundo penitenciario, y aborda a lo largo de diez capítulos cuestiones como la prisión preventiva, los jóvenes encarcelados, las madres que conviven con sus bebés en prisión, la inmigración, las drogas, la salud mental, el impacto sobre las familias, la reinserción social y la relación entre víctima y victimario.

Entre otros testimonios, Mírame recoge la experiencia en primera persona del expresidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell, que pasó 645 días en prisión preventiva antes de ser absuelto; así como una conversación cara a cara entre Maixabel Lasa y Luis Carrasco, exmiembro de ETA que participó en el asesinato de su marido, Juan María Jáuregui, con Ester como mediadora, en un capítulo dedicado a la relación entre víctima y victimario, la reparación y las segundas oportunidades. También participa Daniel Rojo, exinterno que, después de años vinculado a la delincuencia, consiguió reconstruir su vida.

La obra, sin embargo, no pretende limitarse a ser una recopilación de casos mediáticos, sino que da voz a realidades impactantes que pocas veces llegan al debate público. Es el caso de Ana, interna en un módulo de madres, que explica cómo vivió su ingreso en prisión estando embarazada; Mònica Gaetano, que relata cómo fue utilizada como «mula» para transportar droga y detenida al llegar al aeropuerto procedente de Brasil; o Arturo, que acabó internado en un Centro Penitenciario de Jóvenes después de vivir una infancia marcada por la violencia y un entorno familiar muy complicado.

Mírame quiere ser, al mismo tiempo, una radiografía de la situación actual de las prisiones en nuestro país y pone también el foco en los profesionales del sector. En esta obra coral participa el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González, para hablar sobre el sistema penitenciario, la dignidad de las personas encarceladas y el reto de la reinserción; Elen Pérez, directora del Centro Penitenciario de Mujeres, y Lluís Plaza, director del Centro Penitenciario de Jóvenes, además de diversos profesionales, como enfermeros, abogados y psicólogos, dedicados al acompañamiento de personas privadas de libertad.

Como ya hizo en el libro Condenas compartidas (Editorial Claret, 2021), en el que abordaba la labor de los mercedarios en el acompañamiento a las personas encarceladas, Núria Ortín quiere dejar claro que detrás de cada condena sigue habiendo una persona y un rostro.

Sin justificar los delitos ni eludir la responsabilidad individual, Ortín invita al lector a mirar más allá de las etiquetas de «preso», «delincuente», «víctima» o «culpable» y a preguntarse hasta qué punto creemos realmente en la reinserción, el perdón y las segundas oportunidades.

El libro podrá encontrarse a partir del 15 de septiembre en todas las librerías y en este enlace, y se presentará al público el martes 22 de septiembre a las 19:00h en el antiguo centro penitenciario de La Modelo de Barcelona (C/ Entença, 155), con la participación de la autora del libro y algunos de los protagonistas que aparecen.