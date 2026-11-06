Segovia acoge EatCology, ocho jornadas abiertas para conectar gastronomía, medio ambiente y salud

De izquierda a derecha: Rubén García, alcalde de Torrecaballeros, Magdalena Rodríguez, vicepresidenta de la Diputación de Segovia, Gloria Molina, presidenta de Aunatur y Beatriz Serrano directora de Fundación Caja Rural de Segovia - Aunatur

(Información remitida por la empresa firmante)

El ciclo nacional, impulsado por AUNATUR, reunirá entre noviembre de 2026 y junio de 2027 a investigadores, productores, empresas y profesionales para abordar los retos de la alimentación sostenible. Las jornadas se celebrarán en Torrecaballeros y tendrán acceso gratuito a público y profesionales hasta completar aforo.

Madrid, 6 de noviembre de 2026.- Lo que ponemos en el plato tiene mucho más recorrido del que parece. Detrás de cada alimento hay decisiones relacionadas con su producción, el uso de los recursos naturales, la conservación del entorno y, por supuesto, nuestra salud. Pero ¿cómo conseguir que todos estos aspectos avancen en la misma dirección?

Esta es una de las preguntas que plantea EatCology, una nueva iniciativa que nace en Segovia con la intención de acercar la ciencia, la gastronomía y el medio ambiente a un mismo espacio de conversación. Impulsado por la asociación AUNATUR, el I Ciclo Nacional de Jornadas EatCology 2026-2027 reunirá a investigadores, productores, profesionales, empresas y ciudadanos interesados en conocer nuevas formas de producir, transformar y consumir alimentos, y gestionar el desperdicio.

Bajo el lema Diálogos para alimentar el futuro, el programa se desarrollará en El Rancho de la Aldegüela, en Torrecaballeros (Segovia), mediante ocho encuentros, un jueves al mes, que combinarán conferencias, conversaciones entre especialistas y experiencias gastronómicas.

Sostenibilidad, ciencia y producción: una conexión cada vez más necesaria

La alimentación sostenible no depende únicamente de elegir determinados productos. También tiene que ver con cómo se cultivan, qué recursos se utilizan para producirlos y cómo se aprovechan los excedentes.

Desde esta perspectiva, EatCology busca acercar los avances científicos a quienes trabajan diariamente con los alimentos, desde agricultores y productores hasta cocineros, empresas y consumidores.

El proyecto también se inspira en el concepto One Health (Una Sola Salud), que parte de la relación existente entre la salud humana, la salud animal y el medio ambiente. La intención es que los encuentros permitan conocer experiencias y casos de éxito, compartir soluciones y generar nuevas oportunidades de colaboración.

Ocho jornadas para hablar del futuro de la alimentación

La primera cita está prevista para el 12 de noviembre de 2026, de 18:30 a 21:00 horas, y abordará cómo aprovechar mejor los recursos y dar una segunda vida a productos y subproductos alimentarios.

La conferencia inaugural, titulada Gastronomía circular: revalorizando subproductos para una alimentación más sostenible, correrá a cargo de Daniel Martínez Maqueda, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos e investigador del IMIDRA.

Tras la ponencia tendrá lugar un diálogo con Iñaki Espinosa, fundador y presidente de Sqrups, y Gonzalo Múzquiz, secretario técnico de Unión Profesional, moderado por Gloria Molina, presidenta de AUNATUR. El programa incluirá también una actuación del compositor y guitarrista José Luis Montón.

Uno de los momentos de la jornada será la experiencia gastronómica Cata de pastor: vino, queso y pan. Sabores con raíces, con productos de Bodegas Magna Vides, la cooperativa CRICA y El Obrador de Palazuelos, elaborados con el principio de sostenibilidad y respeto al medio ambiente.

Más allá de la degustación, EatCology busca mostrar cómo los métodos de producción, el respeto por el entorno y la conservación de las tradiciones alimentarias pueden contribuir al desarrollo económico del medio rural y a la creación de puestos de trabajo.

Un espacio abierto a investigadores, empresas, productores y ciudadanos de toda España

Aunque las jornadas tendrán lugar en Segovia, EatCology nace con vocación nacional. Los profesionales, investigadores, productores y empresas podrán proponer experiencias, compartir proyectos o participar mediante espacios expositivos, stands y demostraciones de productos.

El proyecto cuenta con el respaldo de la Diputación de Segovia, Alimentos de Segovia y el Ayuntamiento de Torrecaballeros, así como con la colaboración de la Fundación Caja Rural de Segovia, Segovia Sur y El Rancho de la Aldegüela. También dispone del asesoramiento científico y técnico del IMIDRA y Unión Profesional.

Las ocho jornadas serán gratuitas hasta completar aforo. Las personas y entidades interesadas pueden consultar el programa en www.eatcology.es o contactar con la organización a través de gloriamolina@aunatur.com

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