El seguro de impago de alquiler flexibiliza el mercado inmobiliario, según Allianz Partners

(Información remitida por la empresa firmante)

Allianz Partners, compañía líder en Seguros y Asistencia, ofrece coberturas como el impago de las rentas, la recuperación de la vivienda o el servicio de defensa jurídica, con el objetivo de proteger tanto al propietario como al inquilino en un mercado cada vez más tensionado por la subida de los precios

Madrid, 12 de junio de 2024.- El aumento de la demanda de viviendas en alquiler en España ha disparado el precio de los arrendamientos. Según Fotocasa, el precio del alquiler ha subido un 90% desde 2015. El portal calcula que el porcentaje de población de mayores de 18 años que demanda un alquiler alcanza el 12% lo que ha provocado que, en algunas zonas de las principales ciudades, los precios hayan subido hasta un 14% en el último mes, motivados por el aumento de la demanda en septiembre.



Las causas de esta subida están relacionadas con el mercado de la compraventa de vivienda. Los precios de los inmuebles son cada vez más elevados y las familias tienen dificultades para acceder a una hipoteca por la subida de los tipos de interés. Por ello cada vez son más los que prefieren alquilar, al no poder permitirse la compra de una vivienda.



Como consecuencia, en este contexto de subida de precios existe el riesgo de que los inquilinos dejen de pagar las mensualidades al propietario. Por ello, los arrendadores necesitan cada vez más garantías que flexibilicen el mercado del alquiler, como un seguro de impago, que asuma las rentas que el inquilino haya dejado de pagar.



Además, el seguro de impago de Allianz Partners, ofrece al propietario recuperar su vivienda en el menor plazo posible para poder volver a ponerla en el mercado del alquiler. Esto es gracias a la cobertura de defensa jurídica operada por un amplio equipo de abogados in house que permite agilizar y controlar la siniestralidad. De hecho, más de la mitad de los propietarios valoran que esta es la cobertura más importante a la hora de contratar un seguro de impago, según un estudio de la compañía.



Por otro lado, este seguro también incluye asesoramiento jurídico telefónico para temas relacionados con la vivienda, redacción de documentos, defensa penal, capitales en caso de actos vandálicos sobre el continente o el contenido, impago de suministros de agua, luz y gas, limpieza de la vivienda tras el desalojo y responsabilidad civil supletoria. La compañía también se hace cargo del coste de los servicios de cerrajero y cambio de cerradura de la vivienda.



Además, una de las ventajas que manifiesta el cliente final a la hora de contratar uno de estos seguros, es la posibilidad de que la aseguradora analice los diferentes candidatos a inquilino y seleccione al más idóneo, para mayor seguridad del propietario. "El seguro de impago de alquiler es una fórmula que beneficia al propietario, pero también al inquilino ya que es un mecanismo que sirve para flexibilizar la entrada al mercado del alquiler a determinados colectivos que de otro modo tendrían mayores dificultades", asegura Inmaculada González, responsable de Canales Alternativos en Allianz Partners, quien añade, "por ejemplo, los jóvenes, las familias con hijos o los extranjeros se encuentran en muchas ocasiones con dificultades para alquilar. De este modo, si las aseguradoras avalan sus ingresos, los propietarios ven con buenos ojos contemplarlos como inquilinos".



El resultado es que la contratación de este seguro ha aumentado un 7% en los primeros seis meses del año comparado con el mismo periodo del año anterior. Además, si analizamos este crecimiento por tipo de distribuidor, de entre los casi 2.000 puntos de venta con los que cuenta Allianz Partners, la red de Agentes Allianz Seguros son los que más crecen y ya superan sus números en un 14% en comparación con el año pasado, lo que demuestra el incremento de la demanda.



"El seguro de impago de alquiler es una garantía para los asegurados porque no solo acompaña al propietario, sino también al arrendatario, facilitando la transacción y ofreciendo seguridad y protección a ambas partes", concluye González.







Contacto

Nombre contacto: Prensa Allianz Partners

Descripción contacto: Allianz Partners

Teléfono de contacto: 639269253