Seminarios Redforesta 2026. Huelva y Valladolid, consolidan en el compromiso del sector forestal

Seminarios Redforesta 2026. Huelva y Valladolid - COITF

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 5 de marzo de 2026.

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 5 de marzo de 2026.

Los seminarios REDFORESTA 2026 han reunido durante el mes de febrero a profesionales, técnicos, investigadores y representantes institucionales en dos encuentros celebrados en Huelva (11 y 12 de febrero) y Valladolid (24 y 25 de febrero), consolidando esta iniciativa como un foro de referencia para el sector forestal español.

Organizados por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, los encuentros han puesto el foco en los principales retos actuales del medio natural, desde la sanidad vegetal y los tratamientos fitosanitarios hasta la biodiversidad y la mejora genética vegetal, en el marco del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

El encuentro, que se celebrará en el Centro del PRAE (Propuestas Ambientales Educativas), está organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, y se enmarca en el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, cofinanciado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Destacar la gran acogida que han tenido los seminarios globalmente, habiéndose inscrito cerca de 1.000 personas al conjunto de las jornadas, incluyendo el encuentro de Cáceres de 2025 y participando finalmente más de 700 asistentes.

REDFORESTA HUELVA. Sanidad vegetal y tratamientos fitosanitarios.

La ciudad de Huelva acogió los días 11 y 12 de febrero el primero de los seminarios REDFORESTA 2026, centrado en la sanidad vegetal y los tratamientos fitosanitarios.

Durante las jornadas se abordaron los principales desafíos vinculados al diagnóstico y control de plagas y enfermedades forestales, así como la necesidad de avanzar hacia soluciones más sostenibles, apoyadas en la innovación tecnológica y la transferencia de conocimiento científico al ámbito de la gestión. El evento contó con una destacada participación de profesionales del sector forestal, representantes de la administración, universidades y empresas especializadas.

Un centenar de personas presenciaron in situ las ponencias de los expertos en la Casa Colón y más de 200 personas de manera simultánea siguieron on line las intervenciones, siendo cerca de 300 los partícipes en streaming en algún momento de las presentaciones.

El seminario contó con la presencia en la apertura de los actos de Mariló Ponce, Concejala de Infraestructuras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Huelva, clausurando las jornadas Pedro Yórquez, Delegado de Medio Ambiente en la provincia de Huelva de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, donde se reforzó el carácter estratégico de la sanidad forestal en el contexto actual de cambio climático y nuevas amenazas biológicas.

Destacó el gran interés suscitado por el Bloque de la Seca, fue especialmente seguido y el debate generó intercambio de pareceres patente. Así mismo, cabe destacar la parte referida a la gestión de las áreas verdes urbanas, donde se trataron temas de interés general.

REDFORESTA VALLADOLID. Biodiversidad y mejora genética vegetal

El segundo encuentro tuvo lugar en Valladolid los días 24 y 25 de febrero, con un programa centrado en la biodiversidad y la mejora genética vegetal, dos pilares fundamentales para garantizar la resiliencia de los ecosistemas forestales. Las jornadas pusieron de manifiesto la importancia de la conservación de los recursos genéticos forestales, la conectividad ecológica y la aplicación de avances científicos en mejora genética para fortalecer la adaptación de las masas forestales frente a perturbaciones ambientales.

El seminario volvió a congregar a profesionales, investigadores, administraciones públicas y entidades del sector forestal en un espacio de intercambio técnico y colaboración.

El número de participantes de la edición de biodiversidad y mejora genética fue de aproximadamente 250 personas, de las cuales 75 fueron asistentes presenciales en el centro del PRAE donde se impartieron las ponencias.

El encuentro contó con presencia institucional, desplazándose al PRAE, la apertura de las jornadas a cargo de D. Juan Carlos Suárez-Quiñones Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, junto al Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal, D. José Ángel Arranz y el Vicerrector de la Universidad de Valladolid Julio Javier Díez Casero, subrayando el papel estratégico de la biodiversidad y los recursos genéticos en las políticas públicas forestales.

Destacar la visita al Vivero central de la Junta en las instalaciones aledañas al PRAE, en la que los participantes pudieron interactuar con el personal del centro y ver los procesos y protocolos de trabajo. Así mismo, también destacar el intercambio de ideas sobre los catálogos y registros nacionales en relación a nuevos patrones, clones, etc., sobre los que hay abiertos proyectos de investigación en mejora genética y la difusión de la información y estado de la situación.

Todos los contenidos de los Seminarios Redforesta estarán disponibles, incluidas las ponencias y presentaciones en:

www.redforesta.com.

Un espacio para la transferencia de conocimiento y la colaboración

REDFORESTA 2026 ha reforzado su vocación como plataforma para la formación técnica especializada, la cooperación intersectorial y la generación de redes profesionales. Los seminarios han permitido compartir experiencias, identificar buenas prácticas y fomentar la colaboración entre administraciones, universidades, centros tecnológicos y empresas, contribuyendo a la mejora de la gestión forestal sostenible y al desarrollo de soluciones innovadoras aplicables al territorio.

Organiza: Colegio Oficial de ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural.

Financia: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

Sobre REDFORESTA

REDFORESTA es una iniciativa del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural que tiene como objetivo consolidar una red de profesionales del medio natural comprometidos con la innovación, la sostenibilidad y la mejora continua de la gestión forestal.

Contacto para medios:

Email: contacto@redforesta.com Teléfono: +34 915 013 579

Web: https://redforesta.com

Emisor: Colegio Oficial de ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. Contacto: Javier Mª Prieto Amaro 915013579 forestales@forestales.net