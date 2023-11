Skinfresh lanza Bella y Durmiente, gummies para dormir mejor, calmar la mente y regenerar la piel cansada

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 8 de noviembre de 2023.

Más de 5,4 millones de personas en España tienen problemas de insomnio. Esto significa que un 14% de la población tendrá menor calidad de vida, más cansancio, se notará más irritado y tendrá consecuencias en el estado de la piel, entre otros

Skinfresh® marca de gominolas saludables para el organismo lanza un producto 3 en 1 muy innovador, pues no solamente trata el insomnio sino que ayuda a calmar la mente y potencia la relajación y tiene una acción antienvejecimiento de la piel.



Se ha trabajado en una fórmula muy concentrada en la que con únicamente 2 gominolas diarias, se consigue conciliar el sueño, descansar, calmar la mente, despertarse con energía y ofrecer un aspecto saludable y radiante de la piel.



¿Qué ingredientes naturales trae la fórmula Bella y Durmiente para conseguirlo?

· Melatonina: 1,9g. Esto es muy importante porque muchos productos no traen estos niveles de melatonina. Hay que recordar que la melatonina es una hormona natural que segrega el cuerpo para conciliar el sueño y adaptarse al ritmo circadiano. Su presencia en la fórmula es fundamental.



· Melissa oficinalis: Es una planta medicinal que posee una amplia gama de beneficios para la salud. Te puede ayudar a regular los estados depresivos, el insomnio y la ansiedad gracias a sus propiedades relajantes y antidepresivas.



. Passiflora incarnata: La Passiflora incarnata contiene cualidades que pueden ayudar a aliviar los síntomas del estrés y la ansiedad. También se notan mejoras a la hora de conciliar el sueño.



· Ashwaghanda: Esta planta dispone de propiedades primordiales para favorecer la salud. Ayuda a tener un mejor rendimiento de la mente, contribuyendo a mantener el cerebro en calma.



· Biotina y vitaminas B: La biotina tiene efectos positivos en la piel, pues la mantiene hidratada y flexible además de revertir los efectos del cansancio. Por otro lado, es esencial para el organismo el consumo de vitaminas, del cuál en España hay mucho déficit. La fórmula incluye una serie de vitaminas B importantes para la piel para regenerar y protegerla del estrés oxidativo.



¿Por qué son saludables las gominolas Skinfresh ® ?



• Su fórmula es sin azúcares añadidos, es decir, baja en calorías.



• Super natural: sin aromas ni colorantes artificiales. De hecho, el color es el resultado de la mezcla de las plantas naturales de la fórmula.



• El sabor es sabroso a arándano.



• Son veganas y cruelty free.



• No tienen fármacos ni GMO.



¿Dónde encontrar las Gummies Bella y Durmiente en promoción?

Encontrarlas en la web oficial skinfresh.com y disfrutar de un descuento sorpresa. Los envíos son en 24-48h.







