SM publica Dictados en acción, una propuesta para reinventar el dictado como herramienta de aprendizaje

Dictados en acción de Tolo Berrocal - SM

- El maestro Tolo Berrocal reúne 51 estrategias para convertir el dictado en una experiencia motivadora que favorece la escritura, el pensamiento y la atención.

- La obra demuestra que esta práctica tradicional puede adaptarse a la diversidad del aula mediante propuestas inclusivas, cooperativas y basadas en evidencias educativas.

- Publicado en la colección Biblioteca de Innovación Educativa, el libro ofrece recursos prácticos para docentes de Educación Primaria comprometidos con la mejora de la enseñanza.

(Información remitida por la empresa firmante)

– ¿Puede un dictado convertirse en una actividad que motive al alumnado, fomente el pensamiento crítico y atienda la diversidad del aula? El maestro y coordinador pedagógicoresponde afirmativamente en, la nueva incorporación a la colecciónde SM. El libro propone recuperar una práctica clásica de la escuela desde una mirada plenamente actual, transformándola en un recurso pedagógico dinámico, inclusivo y adaptado a las necesidades de cada estudiante.

Lejos de entender el dictado como un mero ejercicio de ortografía, Berrocal plantea más de medio centenar de propuestas que integran aprendizaje cooperativo, cultura del pensamiento, evaluación formativa y Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). El objetivo es ofrecer herramientas fácilmente aplicables para que cada docente pueda seleccionar las estrategias que mejor respondan a la realidad de su aula.

Más que ortografía

El libro parte de una idea sencilla: el dictado puede convertirse en una potente herramienta para desarrollar la escucha activa, la comprensión, la atención, la memoria, la expresión escrita y el pensamiento. Para ello reúne 51 propuestas prácticas que transforman una actividad tradicional en una experiencia participativa, creativa y significativa para el alumnado.

Desde dictados cooperativos hasta dinámicas multisensoriales o actividades que convierten al propio alumnado en creador de los textos, las propuestas buscan que escribir deje de ser un ejercicio mecánico para convertirse en una oportunidad de aprender, reflexionar y comunicar.

Ficha técnica

Título: Dictados en acción. 51 estrategias de impacto en el aula

Autor: Tolo Berrocal

Prólogo: Ramón Rodríguez Galán ("Profe Ramón")

Colección: Biblioteca de Innovación Educativa

Editorial: SM

Páginas: 248

PVP: 20 €

Una escuela que atiende a todos

Uno de los ejes de la obra es la atención a la diversidad. Bajo el concepto de una "integración a la carta", el autor plantea adaptar cada dictado a las capacidades y necesidades de los alumnos, incorporando tanto medidas de apoyo como propuestas de enriquecimiento para estudiantes con altas capacidades.

Este enfoque permite que una misma actividad pueda personalizarse sin perder el trabajo compartido del grupo, favoreciendo una educación más inclusiva y ajustada a la realidad de las aulas actuales.

Un recurso nacido de la experiencia docente

Maestro de Educación Primaria desde 2002 y coordinador pedagógico, Tolo Berrocal ha construido esta obra a partir de más de dos décadas de experiencia en el aula y del trabajo colaborativo desarrollado junto al claustro del Colegio Sant Josep Obrer de Palma de Mallorca. El libro recoge estrategias que han sido experimentadas y perfeccionadas por docentes, con el propósito de acercar la investigación educativa a la práctica cotidiana de los centros escolares.

La publicación cuenta además con un prólogo de Ramón Rodríguez Galán ("Profe Ramón"), quien reivindica el dictado como una actividad "con un enorme pasado, un presente brillante y un futuro infinito", capaz de enseñar no solo ortografía, sino también a escuchar, pensar, imaginar y comprender el lenguaje en toda su riqueza.

Biblioteca de Innovación Educativa

Dictados en acción se incorpora a la Biblioteca de Innovación Educativa (BIE), la colección de SM dirigida a docentes y equipos educativos que reúne algunas de las aportaciones más relevantes sobre enseñanza y aprendizaje. Su objetivo es promover la reflexión pedagógica, ofrecer herramientas basadas en evidencias y contribuir a la construcción de una escuela capaz de responder a los desafíos educativos actuales.

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Carmen Palomino

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