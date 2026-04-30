La sobreexposición a pantallas en la infancia impulsa campamentos que recuperan la vida en el pueblo

Campamentos de 2025 - RuralKamp

(Información remitida por la empresa firmante)

Cantabria acogerá este verano un programa promovido por RuralKamp para niños de 6 a 12 años centrado en la convivencia, la naturaleza y la desconexión digital en un contexto de creciente preocupación por la sobreexposición a pantallas

Cantabria, 30 de abril de 2026.- Cantabria incorporará este verano una nueva propuesta en el ámbito del ocio educativo infantil que sitúa el entorno rural como alternativa a la creciente digitalización de la infancia. Se trata de RuralKamp, una iniciativa impulsada por Vamos Rural, que ofrecerá estancias semanales para niños de entre 6 y 12 años en un entorno natural.



El programa se desarrollará en el Albergue La Casa de Gándara, con grupos de hasta 55 participantes por turno y organización semanal durante los meses de verano de 2026.



La propuesta surge en un contexto en el que el uso de pantallas en la infancia ha aumentado de forma significativa en los últimos años. En España, cerca del 44% de los menores pasa más de dos horas diarias frente a dispositivos digitales , superando las recomendaciones de organismos internacionales. En Europa, además, los niños más pequeños ya acumulan más de 100 minutos diarios de uso de pantallas de media , mientras que entre adolescentes el porcentaje que excede los límites recomendados se ha disparado tras la pandemia .



Este incremento tiene implicaciones en aspectos como el descanso, la actividad física o la interacción social. De hecho, uno de cada cuatro menores que supera las dos horas diarias de pantalla duerme menos de lo recomendado .



En este contexto, RuralKamp plantea una experiencia basada en la convivencia en un entorno rural y la desconexión digital durante la estancia. El programa combina actividades organizadas —como talleres, dinámicas grupales o propuestas en la naturaleza— con espacios de juego libre, en contraste con modelos habituales de campamentos centrados en actividades intensivas como multiaventura, surf o programas altamente estructurados.



"El planteamiento no es trasladar un modelo urbano al medio rural, sino trabajar a partir del propio entorno", explica Jonatan Fernández, director del proyecto.



Uno de los elementos diferenciales es su formato semanal, que busca facilitar una inmersión progresiva en el entorno, permitiendo a los participantes adaptarse al ritmo del lugar y generar vínculos tanto con otros niños como con el contexto rural.



El uso de tecnología se limita a la gestión interna del campamento —organización de grupos, coordinación de monitores y logística— sin formar parte de la experiencia de los participantes, con el objetivo de mantener una desconexión digital durante la estancia.



La iniciativa se enmarca en una tendencia creciente que sitúa el medio rural no solo como destino turístico, sino como espacio educativo y social. En los últimos años, diferentes proyectos han apostado por modelos que priorizan la convivencia, la naturaleza y el desarrollo personal frente a propuestas más orientadas al consumo de actividades.



RuralKamp iniciará su actividad en julio de 2026 en Cantabria. Más información sobre el programa está disponible en: https://ruralkamp.com/

Contacto

Nombre contacto: Jose Manuel Colsa

Descripción contacto: Fundador Ruralkamp

Teléfono de contacto: 654380848