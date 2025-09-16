El Talentón Comercio de Tenerife; el encuentro donde Santa Cruz conecta talento, innovación y futuro

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de septiembre de 2025.-

Los días 15 y 16 de octubre el Auditorio Adán Martín reunirá a líderes, emprendedores y referentes del sector comercial en El Talentón Comercio de Tenerife, una cita que aspira a transformar la forma de hacer negocios en Canarias y proyectar el talento local hacia escenarios nacionales e internacionales.

Durante dos jornadas, los asistentes disfrutarán de un programa que combina charlas inspiradoras, talleres prácticos, píldoras formativas sobre digitalización, innovación, sostenibilidad, marketing y financiación, además de espacios de networking y actuaciones musicales. El cartel contará con ponentes de referencia como Yaiza Canosa, Alexis Amaya, Antoni Fernández y Miguel de Lucas, quienes aportarán su experiencia en liderazgo, innovación y reinvención empresarial.

Uno de los ejes principales será el hackathon comercial, un maratón de ideas en el que equipos de empresarios y emprendedores trabajarán de manera intensiva, guiados por mentores expertos, para diseñar soluciones innovadoras a los retos del sector. Estas propuestas se presentarán ante un jurado especializado y los equipos ganadores recibirán premios tecnológicos, formación de alto nivel y visibilidad en el ecosistema empresarial. Además, entre los integrantes de los equipos ganadores se sorteará un viaje a Milán con todos los gastos pagados, dentro de una misión comercial internacional que permitirá abrir nuevas oportunidades de expansión para el talento canario. Como incentivo adicional, entre todos los participantes de las jornadas de trabajo se sorteará también otra plaza para el mismo viaje, asegurando que la experiencia internacional esté al alcance de todo el ecosistema que forma parte de El Talentón Comercio de Tenerife.

El evento está dirigido a empresarios que buscan revitalizar sus negocios, emprendedores que necesitan acompañamiento estratégico y visibilidad, profesionales que desean actualizarse frente a un mercado global y jóvenes talentos con ideas que aspiran a convertirse en proyectos reales. El Talentón ofrece un espacio único para superar los grandes desafíos del comercio actual: la falta de innovación, la soledad del emprendedor, la necesidad de internacionalización y la adaptación a un consumidor cada vez más digital y consciente.

Carmen Pérez, consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, explicó que “es un honor acoger en Santa Cruz esta edición de El Talentón, especialmente porque está centrada en el comercio, uno de los sectores más importantes de nuestra ciudad”. Añadió que “desde la Sociedad de Desarrollo trabajamos con una visión clara: que cada empresa y cada emprendedor encuentren en nuestra ciudad un lugar para crecer, innovar y proyectarse al mundo”.

“El Talentón refleja esa visión y conecta con nuestras líneas estratégicas: la digitalización, la internacionalización, la sostenibilidad y, sobre todo, la confianza en nuestro talento local como auténtico motor de transformación”, subrayó Pérez, quien también animó “al tejido comercial de nuestra ciudad a inscribirse en esta iniciativa que tendrá lugar los días 15 y 16 de octubre en el Auditorio de Tenerife”.

Por su parte, los cofundadores Estefanía Castro y Juan Vera destacaron que “nuestro propósito es demostrar que el talento puede ser el motor de cambio de Tenerife. Esta edición, enfocada al comercio, convertirá la inspiración en acción y permitirá que surjan conexiones capaces de abrir nuevas oportunidades de crecimiento para empresarios y emprendedores”.

El Talentón Comercio de Tenerife está organizado por El Talentón, en coorganización con el Cabildo de Tenerife el área de Comercio, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Sociedad de Desarrollo, y cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, AJE Tenerife y ÉCIJA Canarias como colaborador estratégico.

Las jornadas se celebrarán los días 15 y 16 de octubre de 2025 en el Auditorio Adán Martín de Santa Cruz de Tenerife, en horario de 09:00 a 18:00 horas, con un concierto y cóctel de clausura el día 16 a partir de las 18:00 hasta las 20:00. Las entradas ya están disponibles en Tomaticket y la organización recuerda que las plazas son limitadas.

Contacto

Emisor: El Talentón

Contacto: El Talentón

Número de contacto: 618798485