El Talentón pone rumbo a cerrar su gira regional y Gran Final; septiembre decidirá quién viajará a China.

El programa de emprendimiento juvenil El Talentón afronta su recta final con cuatro citas decisivas durante el mes de septiembre que culminarán en la Gran Final Regional, donde el equipo ganador obtendrá como premio un viaje a China en el marco del programa Weilai.

Tras su paso por distintas islas, las próximas fechas serán:.

El Hierro: sábado 6 de septiembre, en el Centro Multidisciplinar y Coworking Doceveintitrés.

La Palma: sábado 13 de septiembre, en el Museo de Arte Contemporáneo.

Tenerife: viernes 19 de septiembre, en la Avenida de San Sebastián.

Gran Final Regional: sábado 27 de septiembre, en el Espacio Mutua Tinerfeña, Santa Cruz de Tenerife.

Las jornadas se celebrarán en horario de 09:00 a 20:00 horas, en formato hackathon, y están abiertas de forma gratuita a jóvenes de entre 16 y 35 años. Las plazas son limitadas y requieren inscripción previa en la web oficial del programa.

"El mes de septiembre es el momento en que todo el esfuerzo del año cobra sentido. Cada isla ha demostrado un nivel de talento impresionante y ahora vamos a descubrir quién representará a Canarias en un viaje único a China. El premio no es solo un destino, es una puerta a nuevas oportunidades y conexiones internacionales", afirma Juan Vera, cofundador y codirector de El Talentón.

En cada hackathon, los participantes trabajan en equipo para transformar sus ideas en proyectos reales con el apoyo de mentores y formación intensiva. "En cada edición vemos cómo jóvenes llegan con una idea y en pocas horas la convierten en algo real, viable y con impacto. La Gran Final Regional será una celebración del talento canario, y el viaje a China es la forma perfecta de seguir impulsando esos sueños más allá de nuestras fronteras", señala Estefanía Castro, cofundadora y codirectora de la iniciativa.

El premio incluye un programa de inmersión de diez días en China. "Entender el mercado chino es clave para expandir tu negocio o desarrollar nuevas oportunidades. Con este viaje, no solo conocerás de primera mano el potencial económico y comercial de China, sino que también adquirirás conocimientos estratégicos a través de un programa de formación diseñado para emprendedores y empresarios. Durante diez días, vivirás una experiencia inmersiva con visitas a empresas, talleres de negocios y encuentros con expertos que te ayudarán a diseñar estrategias basadas en el ecosistema chino", destaca la organización.

El Talentón cuenta con el respaldo del Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de Empleo y la Red Canaria de Centros de Orientación y Emprendimiento (Red COE), así como de los cabildos insulares y de ayuntamientos como el de Santa Cruz de La Palma y el de San Cristóbal de La Laguna, entre otras entidades privadas.

El objetivo del programa es fomentar el emprendimiento juvenil en Canarias, ofrecer formación práctica, potenciar las habilidades de trabajo en equipo y generar oportunidades profesionales y empresariales para los jóvenes del archipiélago.

Inscripciones y bases del programa: www.eltalenton.com.

