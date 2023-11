7 tendencias en telecomunicaciones en 2024, según Finetwork

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de noviembre de 2023.

La operadora de fibra y móvil pronostica el fin del ADSL y la progresión de los operadores líderes hacia propuestas de valor enfocadas en el servicio al cliente

El próximo año, la tecnología de fibra óptica terminará de sustituir la red de cobre (ADSL) que aún persiste en una parte del país. Así lo pronostica Finetwork, compañía española de fibra y móvil, que enumera 7 innovaciones tecnológicas que marcarán las telecomunicaciones en los próximos meses. En el terreno de la conectividad móvil, según Finetwork, se producirá el despegue del 5G "nativo" (5G SA o 5G stand alone), que ofrece una velocidad y latencia varias escalas mejor que las tecnologías precedentes.



Entre las tendencias identificadas por Finetwork, ganan presencia también la ciberseguridad, las plataformas en la nube y el big data, aplicado a la gestión de clientes. Al mismo tiempo, la operadora vaticina un salto cualitativo hacia propuestas de valor orientadas al cliente, con una combinación equilibrada de tecnologías de automatización y talento. A este respecto, la compañía con sede en Elda (Alicante) se distingue por ofrecer un servicio de atención al cliente 100 % humano, proporcionado por teleoperadores especializados radicados en el país.



En concreto, Finetwork identifica las siguientes 7 tendencias en el mercado teleco en España:



1. 5G. A medida que se amplía el despliegue de redes 5G en España y se desarrollan los casos de uso de las tecnologías basadas en él, crece también la potencialidad de esta nueva generación de redes móviles. Finetwork, fiel a su compromiso por ofrecer la máxima calidad y velocidad, ofrecerá este servicio a sus clientes a partir de primavera de 2024.



2. FTTH. Según los análisis de mercado que maneja Finetwork, más del 85 % de los españoles tiene fibra contratada en su casa, mientras que solamente el 10,15 % cuenta con ADSL. El 3,83 % restante no tiene acceso a Internet fijo en su domicilio. En 2024, la compañía estima que la cuota del ADSL será residual, hasta casi desaparecer. Por el contrario, la FTTH (fibra hasta el hogar, por sus siglas en inglés), que ya está presente en más de 14,4 millones de hogares españoles, seguirá extendiéndose rápidamente por toda la geografía.



3. VoLTE - VoWIFI. Estas tecnologías ofrecen la posibilidad de realizar llamadas de voz a través de la red móvil LTE/4G o wifi, respectivamente. Esto permite simultanear una llamada –con alta calidad de voz– y la navegación online. Además, al realizarse estas a través de LTE o wifi, no se consumen datos adicionales, sino minutos de llamada. Se trata de funcionalidades cada vez más demandada por los clientes y por eso Finetwork las está habilitando ya en su red. Adicionalmente, para hacer llamadas VoLTE-VoWIFI es necesario disponer de un smartphone compatible.



4. Cloud computing. En 2024, según Finetwork, viviremos una generalización de la utilización de la nube por parte de los operadores de telecomunicaciones en España. Para la compañía con sede en Elda (Alicante), se vivirá una generalización del cloud en los sistemas core de las empresas del sector, incluyendo todas las herramientas de gestión de clientes, facturación, etcétera.



5. Big data – Machine learning. El análisis avanzado de datos resulta clave en la una optimización de los procesos de las compañías. Para Finetwork, tecnologías como el big data y la Inteligencia Artificial (principalmente machine learning) favorecen la mejora en la experiencia de cliente, si bien en la relación final con los consumidores ha de mantenerse la interacción humana. Finalmente, las tecnologías para la optimización de procesos redundan en una mayor sostenibilidad de los negocios.



6. Ciberseguridad. La proliferación y la creciente sofisticación de los ciberataques impulsa a los operadores de telecomunicaciones a redoblar sus esfuerzos para proteger sus activos e información de sus clientes, incluso por delante de lo que establece la nueva legislación en materia de ciberseguridad. Uno de los desafíos en los que Finetwork prevé que se continúe avanzando en 2024 es la protección extremo a extremo de las redes.



7. Redes definidas por software. Por último, cabe destacar los esfuerzos que están dedicando los operadores de red en España a incorporar innovaciones en sus redes para ganar en eficiencia, flexibilidad y robustez. En este contexto, se observa una generalización de tendencias como la virtualización de funciones de red y las llamadas redes definidas por software (SDN), sobre las que crece también la implementación de la Inteligencia Artificial.



"El año 2024 marcará un punto de inflexión en la madurez y la adopción de tecnologías como 5G, cloud, big data, machine learning o SDN, entre otras. Todas ellas, son innovaciones con un enorme potencial, que redundarán en una mejora progresiva del servicio a los clientes que proporcionan las empresas de este sector. En paralelo, los operadores líderes tenderán a implementar las tecnologías disruptivas de una manera más racional, particularmente en la interacción con el cliente final. Para Finetwork, la atención humana aporta un valor que no puede ser sustituido, sino complementado, por las herramientas digitales", comenta Carlos Valero, Chief Technology Officer de Finetwork.







Contacto

Nombre contacto: Patricia Vizcaíno

Descripción contacto: Newlink

Teléfono de contacto: 651 96 34 03