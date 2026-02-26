El Time Out Fest 2026 inaugura la primavera con su edición más foodie y diversa, y con vistas al mar

Muestra de los platos que se podrán degustar en el Time Out Fest 2026 - TIME OUT MEDIA/ TIME OUT FEST 2026

Barcelona, 26 de febrero de 2026.

La sexta edición ofrecerá 21 creaciones exclusivas de 10 de los mejores restaurantes de la ciudad, que no se podrán degustar en ningún otro lugar. El producto catalán será el protagonista, acompañado de una amplia programación musical y de actividades durante tres días

Barcelona, 26 de febrero de 2026. El Time Out Fest calienta motores con la propuesta gastronómica más foodie y variada de su trayectoria. Del 13 al 15 de marzo, el festival dará inaugurará la primavera desde una ubicación icónica, el Time Out Market Barcelona, en el Maremagnum, con una experiencia que combinará gastronomía, música, actividades y panorámicas privilegiadas sobre el mar, el puerto y la ciudad.

Por primera vez, el festival se celebrará en el Time Out Market Barcelona, situado en la segunda planta de Maremagnum. El nuevo emplazamiento, con dos amplias terrazas y vistas excepcionales, acogerá una edición muy especial que invita a disfrutar del buen tiempo con la selección gastronómica y cultural más vibrante de Barcelona.

Esta sexta edición reafirma el compromiso del festival con el producto de proximidad y el talento local, con una propuesta culinaria que sitúa el patrimonio gastronómico catalán en el centro de la experiencia. Diez de los mejores restaurantes de la ciudad presentarán creaciones exclusivas elaboradas especialmente para el festival, sumando 21 platos únicos –18 opciones saladas y tres postres– que reflejan la riqueza, creatividad y diversidad de la escena gastronómica barcelonesa.

Como novedad destacada, será la edición más veggie-friendly hasta la fecha, con 10 platos veganos o vegetarianos que amplían las opciones y refuerzan la voluntad del festival de ser un espacio abierto y accesible en el que todos los públicos puedan disfrutar por igual. El formato, basado en creaciones exclusiva disponibles únicamente para este fin de semana, permitirá degustar una gran variedad de propuestas en un entorno único y a precios asequibles, a partir de 6 euros, con entrada gratuita para menores de 12 años.

El Time Out Fest 2026 ofrecerá más de 24 horas de actividades durante tres días, con una programación pensada para todos los públicos que incluirá sesiones de DJ, bingo musical, marching bands, catas y talleres gastronómicos gratuitos, así como actividades familiares y un espacio dedicado al público infantil. Con cocina ininterrumpida —viernes de 17 a 23:30 h, y sábado y domingo de 13 a 23:30 h—, el festival se consolida como una de las grandes citas gastronómicas y culturales del calendario barcelonés.

Los platos y los chefs del Time Out Fest 2026

La oferta gastronómica del Time Out Fest 2026 reunirá a algunos de los chefs y restauradores más destacados de Barcelona, que presentarán platos exclusivos elaborados con producto de proximidad y pensados especialmente para esta edición.

El chef Fran López, referente de la cocina catalana contemporánea con estrella Michelin por su restaurante Villa Retiro, presentará un canelón de pato y pollo con bechamel trufada y demiglace, así como una versión vegana elaborada con verduras de temporada y setas. Por su parte, la chef Fabiola Layret, de Monster Sushi, ofrecerá un trío de gunkans con spicy tuna, tartar de salmón y pulpo con salsa de aceitunas Kalamata, junto con una propuesta vegana a base de guacamole y tomates confitados.

Eduardo Egui, de La Real, reinterpretará la clásica hamburguesa con dos mini burgers de ternera catalana con quesos artesanos, así como una alternativa vegana con soja y remolacha confitada. Los hermanos Mani y Magid Alam, de The Fish & Chips Shop, presentarán un butter fish con arroz basmati y una versión vegetariana con alcachofa.

La propuesta continúa con el taco de ternera a la brasa de Ramon Panés, de Darvaza, con una alternativa vegana de jackfruit; la coca con langostino y butifarra de Albert Enrich, de Can Ros, con una opción vegetal de espárragos y romesco; y la pizzetta gourmet de Max Morbi, de La Balmesina, elaborada con productos de proximidad, con una versión vegetariana de la Margherita.

También participarán Cristian Rassi, con empanadas artesanas en versiones tradicional y vegana de 9 de Julio; Roberto Quispe, con croquetas XL elaboradas con producto catalán y propuestas vegetarianas de Croquetelle; y la propuesta dulce de Casa Amàlia, que presentará tres postres exclusivos: su emblemático cheesecake; una creación dulce del chef Miquel Antoja como homenaje a los postres tradicionales, la Gata Mary Beam —una mousse de fresa, chocolate blanco y marshmallow en formato polo—, y un postre vegano elaborado con chocolate Valrhona.

Esta selección gastronómica única, reunida bajo un mismo techo, refleja la diversidad, la calidad y el dinamismo de la cocina barcelonesa contemporánea.

Música, actividades gratuitas y gastronomía en una experiencia completa

El Time Out Fest 2026 propone una experiencia completa que va mucho más allá de la gastronomía, combinando música, actividades culturales y planes familiares durante todo el fin de semana en el Time Out Market Barcelona. El festival ofrece una programación continua pensada para crear un ambiente festivo y participativo, con sesiones de DJ, espectáculos en directo, talleres, catas y propuestas para todos los públicos.

La música será uno de los ejes centrales del festival, con DJs y actuaciones repartidas a lo largo de los tres días. El viernes arrancará con sesiones para calentar motores y culmina con una noche de baile. El sábado combinará sesiones de DJ, actuaciones itinerantes y espectáculos participativos como el popular Bingo Musical, antes de cerrar la jornada con sesiones pensadas para alargar la fiesta hasta medianoche. El domingo mantendrá el ritmo desde el mediodía y el festival se despedirá con el Bingo Musical de Pitita Queen, una de las figuras más queridas del público barcelonés,

Paralelamente, el festival contará con una intensa programación de más de 40 talleres y catas gratuitas centradas en la creatividad, el bienestar y el producto gastronómico. Habrá propuestas como yoga, joyería, costura creativa, tarot artístico, maquillaje drag, coctelería y talleres sensoriales, así como catas guiadas de quesos, ostras, chocolates, cervezas, vinos y aperitivos mediterráneos, además de showcookings con expertos.

La programación se completará con la grabación en directo del pódcast gastronómico La Cullerada, que refuerza el vínculo entre cultura urbana y cocina. En este programa especial participarán como invitados el grupo 31 FAM y Mani Alam, pionero del fish & chips en Barcelona y alma de The Fish & Chips Shop, uno de los nuevos restaurantes del Time Out Market.

Esta sexta edición del Time Out Fest también está pensado para disfrutar en familia. Durante el fin de semana, los más pequeños dispondrán de una amplia zona infantil con talleres creativos, actividades musicales, sesiones educativas sobre sostenibilidad, personalización de helados y espacios de juego libre para bebés, todo en un entorno seguro y estimulante.

Con una programación gratuita, diversa y simultánea, el Time Out Fest se consolida como un punto de encuentro imprescindible para los amantes de la gastronomía y la cultura urbana: un espacio vivo, dinámico y lleno de sorpresas, donde siempre hay algo nuevo por descubrir.