COMUNICADO: Trucos que te ayudarán a disfrutar mucho más de la tecnología con seguridad

Si te gusta la tecnología, hemos preparado una serie de recomendaciones gracias a las cuales esperamos que puedas disfrutar al máximo de ella pero siempre garantizando toda la seguridad posible.

Madrid, 19 de febrero de 2018.- La tecnología es algo fantástico, ya que en muy poco tiempo ha conseguido cambiar considerablemente nuestras vidas, introduciendo algunas posibilidades que, hasta hace pocos años, parecían imposibles. Sin embargo, también conlleva sus riesgos, lo que significa que debemos prestar atención a los consejos que os vamos a detallar a continuación con el objetivo de garantizar que estaremos prevenidos en la medida de lo posible.

Por tu seguridad, no abandones las cuentas de correo electrónico que ya no uses

Nuestro primer consejo está relacionado con la seguridad y las cuentas de correo electrónico, y es que seguramente en el pasado que estéis alguna o algunas cuentas de correo electrónico que a día de hoy ya no utilizáis, pero lo más probable es que, en lugar de eliminarlas, las deja seis abandonadas a su suerte.

En la actualidad, algunos proveedores de correo electrónico cuentan con un sistema a través del cual, en el caso de que pasen determinados meses sin que utilicemos nuestras cuentas de correo electrónico, automáticamente las elimina con el objetivo de garantizar nuestra seguridad.

Sin embargo no podemos estar dependiendo de esto, ya que hablamos de muchos meses y, en ese tiempo, toda nuestra información va a estar mucho más desprotegida, y por supuesto hay otros servidores de correo que no las eliminan automáticamente, lo que significa que podrían pasar toda la vida disponibles.

En definitiva, si una cuenta de correo electrónico ya no vais a usar, lo mejor que podéis hacer es eliminar la para, de esta forma, evitar que terceras personas puedan acceder a su contenido y encontrar información que pueda ser comprometida.

La formación, el pilar básico para seguir creciendo

En cualquier caso la formación es esencial para poder tener unos buenos cimientos que nos ayuden a alcanzar nuestros objetivos en el futuro, y en este sentido, como sabemos que te gusta la tecnología, te hemos encontrado unos masters informática que estamos convencidos de que te van a interesar, ya que de esta forma no sólo vas a aprender cosas muy interesantes y que pueden venir muy bien tanto para el presente como para el futuro, sino que además se trata de una forma muy sencilla y rápida de poder aumentar tu currículum y, por supuesto, también aumentar las posibilidades laborales en el futuro próximo.

En cualquier caso, es importante que invirtamos en tiempo que sea necesario en nuestra formación, ya que nunca va a ser tiempo perdido.

Aprende a localizar fácilmente cualquier teléfono

La tecnología sirve para muchas cosas, y una de ellas es precisamente para poder localizar un teléfono que se ha perdido, nos lo han robado o directamente es uno de los teléfonos de nuestro negocio y queremos controlar su ubicación.

Aquí vais a aprender como localizar un celular, consiguiendo de esta forma poder saber en todo momento donde se encuentra una persona determinada o un dispositivo específico que necesitamos localizar por cualquier razón.

No olvidéis que este sistema también nos puede ser muy útil en materia de seguridad, ya que por ejemplo, en el caso de que alguien se pierda o imaginemos que un familiar da un paseo por el campo y se desmaya, al no poder ponerse en contacto con nosotros, a través de la identificación y localización de su teléfono tendremos la posibilidad de encontrar su ubicación exacta.

Te ayudamos a simplificar tus WhatsApp a la hora de comunicarte

Y finalmente también te queremos dar un recurso muy sencillo con el que vas a poder simplificar tu comunicación a la hora de utilizar WhatsApp, y es que básicamente estamos hablando de imagenes con frases para whatsapp que podrás utilizar de forma completamente gratuita y para compartir cualquier tipo de estado de ánimo o comentario con tus amigos y contactos.

Sin duda alguna se trata de una forma muy sencilla y efectiva de mantener la comunicación sin tener que perder tiempo tecleando.

