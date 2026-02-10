UIC Barcelona dedica a la cultura, la diplomacia y la tradición china una nueva edición de Global Encounters

Los cónsules que han participado en la jornada, acompañados por Eduardo Mirpuri, vicerrector de Relaciones Internacionales, y Noor Alchikh, directora de Relaciones Internacionales de UIC Barcelona. - UIC BARCELONA

Estas jornadas tienen como objetivo acercar la cultura y el conocimiento internacional a la comunidad universitaria.

Los 'Global Encounters' son un ejemplo más de la apuesta de UIC Barcelona por la internacionalización, uno de sus ejes estratégicos.

La universidad cuenta con 52 dobles titulaciones y un 31% de alumnado extranjero en sus dos campus de Barcelona y Sant Cugat del Vallès e incorpora una mirada global a todas sus actividades.

Barcelona, 10 de febrero de 2026.- UIC Barcelona ha celebrado un nuevo 'Global Encounters', un ciclo de sesiones que en esta ocasión estará dedicado a la cultura, la diplomacia y la tradición china, coincidiendo con la celebración del Año Nuevo Chino. A través de charlas y actividades, los 'Global Encounters' pretenden acercar la cultura y el conocimiento internacional a la comunidad universitaria con el objetivo de reforzar y promover la internacionalización en los dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès.

La jornada ha sido organizada por UIC Barcelona en colaboración con la Fundación Instituto Confucio de Barcelona y ha contado con la participación de la cónsul general de la República Popular de China, la Sra. Meng Yuhong, así como con la intervención de una representante de Huawei, la Sra. Olga Fuentes. El acto inaugural ha contado con la presencia de 15 cónsules de diversos países, entre ellos Francia, Estonia y Suecia.

La inauguración ha sido a cargo del rector, el Dr. Alfonso Méndiz, quien ha destacado que "Educación y conocimiento crecen cuando las culturas dialogan", subrayando que encuentros como este reflejan el compromiso de UIC Barcelona con una formación que combina la excelencia académica con una clara perspectiva internacional, clave para preparar a los futuros profesionales.

Tras los parlamentos, la cultura china ha sido la protagonista de la jornada con un espectáculo de danza del león en el paseo de la Fontana y dos talleres, el primero dirigido a aquellos interesados en los caracteres chinos y la escritura, y el segundo para quienes querían introducirse en el arte marcial del chi-kung. Una oportunidad única para conocer de primera mano la realidad institucional, cultural y empresarial de China, y para fomentar el diálogo intercultural dentro de la comunidad universitaria.

De hecho, la relación de UIC Barcelona con China se refleja también en su estrecha colaboración con centros educativos como la Beijing University of Chemical Technology, que imparte cursos de verano gratuitos para estudiantes de bioingeniería y biomedicina, o con la Escuela de Diseño de la Universidad Xi'an Jiaotong-Liverpool, un centro pionero en diseño de exposiciones, diseño computacional y adaptación del patrimonio con el que UIC Barcelona lleva a cabo proyectos de investigación, intercambios de profesorado o publicaciones académicas conjuntas, entre otras acciones.

También está previsto que este mes de febrero una delegación de UIC Barcelona viaje a la feria APAIE, en Hong Kong, que tiene como objetivo promover la educación mediante una mayor cooperación entre instituciones, enriquecer y apoyar los programas, actividades e intercambios internacionales, y promover el valor de la educación internacional en la región de Asia-Pacífico. Además, se realizarán visitas a universidades específicas en Guangzhou y Qingdao para conocer los campus de primera mano y abrir cada vez más puertas para nuestros alumnos.

Una clara apuesta por la internacionalización.

La celebración de los 'Global Encounters' es un ejemplo más de la apuesta de UIC Barcelona por la internacionalización, uno de los ejes estratégicos de la universidad, que cuenta con 52 dobles titulaciones e incorpora una mirada global a todas sus actividades. La universidad, que cuenta con un 31% del alumnado extranjero y un 12% de profesorado internacional.

El compromiso internacional de UIC Barcelona se concreta también con una amplia red de convenios internacionales y programas de movilidad para alumnado, profesorado y personal investigador. En sus dos campus, ubicados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès, conviven un centenar de nacionalidades que aportan una diversidad cultural y a su vez enriquece el aprendizaje de los estudiantes, según ha explicado el vicerrector de Relaciones Internacionales de UIC Barcelona, Eduardo Mirpuri. "La internacionalización es uno de los pilares fundamentales de la universidad. Más allá de las diferentes opciones de movilidad que ofrecemos, como por ejemplo las dobles titulaciones y las alianzas internacionales, trabajamos para dotar una mirada global a todas nuestras actividades", ha destacado.

Tras la jornada dedicada a la cultura y la tradición China, la próxima edición de los 'Global Encounters' previsiblemente tendrá lugar a finales de abril y se centrará en México.

Sobre UIC Barcelona.

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) es una universidad privada sin ánimo de lucro, fundada en 1997 con el compromiso de impactar en la sociedad. Nuestra misión es formar a personas que contribuyan a humanizar la transformación de la sociedad a través de la excelencia profesional, la búsqueda de impacto, la integridad y el compromiso social. Impartimos dieciséis grados, más de cincuenta dobles titulaciones internacionales y un amplio programa de másteres y posgrados a una comunidad de unos 9.000 alumnos. Disponemos de ocho facultades ubicadas en dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès.

Creemos en la formación a lo largo de toda la vida y contamos con un campus para mayores: el Campus de la Experiencia. Ofrecemos atención personalizada, enfoque integral centrado en cada alumno, conexión profesional constante e innovación en los métodos de docencia e investigación. Tenemos un marcado carácter internacional y en nuestros campus conviven personas de más de un centenar de nacionalidades. Estamos conectados con la sociedad y las empresas a través de 14 cátedras y cuatro aulas de empresa, 6 institutos de investigación y tres clínicas universitarias. Somos una universidad humanista, sostenible, innovadora y global, y estamos posicionados en los principales rankings nacionales e internacionales.

