UIC Barcelona despliega en el Saló una propuesta de valor diferencial: el sello UIC BCN Health

UIC Barcelona. - UIC BARCELONA.

(Información remitida por la empresa firmante)

La universidad presenta en el Saló de l'Ensenyament su oferta académica multidisciplinar, con 16 grados, 11 dobles grados, 52 dobles titulaciones internacionales y 23 másteres oficiales. Entre las novedades destacan tres másteres de salud, vinculados a Fisioterapia, Medicina y Ciencias Biomédicas.

Bajo el paraguas UIC BCN Health se aglutinan 7 disciplinas del ámbito de la salud que se conectan y generan sinergias interdisciplinarias: Bioingeniería, Ciencias Biomédicas, Medicina, Enfermería, Psicología, Odontología y Fisioterapia.

El lema "Real Health for a Real World" representa la práctica real desde el primer día y la metodología de simulación en un entorno controlado.

UIC Barcelona cuenta con cerca de 30 años de experiencia en metodología docente innovadora centrada en la simulación, con casi 20 años de estudios de Medicina y celebra 10 años del Centro Integral de Simulación Avanzada.

Barcelona, 18 de marzo de 2026.- UIC Barcelona presenta desde hoy y hasta el domingo en el Saló de l'Ensenyament (Fira de Barcelona) su oferta académica multidisciplinar, con 16 grados, 11 dobles grados, 52 dobles titulaciones internacionales y 23 másteres oficiales. La Universidad presenta el sello UIC BCN Health, que rubrica su valor diferencial en salud, y aglutina bajo el mismo paraguas siete disciplinas del ámbito de la salud - Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Psicología, Bioingeniería, Ciencias Biomédicas y Odontología- que conviven conectadas a su vez con 3 clínicas universitarias propias y una red hospitalaria de referencia.

Bajo el lema "Real Health for a Real World', UIC Barcelona presenta su experiencia y calidad académica con cerca de 30 años de metodología docente innovadora centrada en la simulación, y sus casi 20 años de Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, ya que se convirtió en 2007 en la primera universidad privada en impartir el grado de Medicina.

Entre las novedades que presenta de cara al curso que viene destacan diversos másters y posgrados, tanto de salud como de otras disciplinas, como el Máster en IA for Business de UIC Barcelona School of Management.

El stand de UIC Barcelona muestra la oferta académica que se imparte en los dos campus con que cuenta la Universidad: el Campus Barcelona aloja Humanidades, Derecho, ADE, Comunicación Audiovisual, Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas, y Arquitectura, y en el Campus Sant Cugat se aglutinan las titulaciones del ámbito biosanitario (Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Psicología, Bioingeniería, Ciencias Biomédicas y Odontología), que conviven con Educación Infantil y Primaria. Se trata de un ecosistema de salud integrado en las instalaciones del Hospital Universitario General de Catalunya, hospital universitario adscrito a la Universidad (juntamente con el Hospital de Granollers y el CST).

El rector, Alfonso Méndiz, ha participado hoy en la comitiva institucional y ha visitado el estand de UIC Barcelona, destacando que "somos una institución innovadora, humanista, sostenible y comprometida con la sociedad, con una misión clara: humanizar la transformación de la sociedad. En el Saló presentamos con satisfacción toda nuestra experiencia y calidad académica acreditada, a las puertas de celebrar el 30 aniversario de la Universidad y los 20 años de nuestros estudios de Medicina. UIC BCN Health es una propuesta de valor diferenciadora, clara y sólida de UIC Barcelona, con una trayectoria de casi 30 años de experiencia durante la cual hemos consolidado una propuesta académica integrada en un ecosistema propio".

La consellera de Recerca i Universitats, Nuria Montserrat Pulido, ha visitado el estand de UIC Barcelona, y ha estado acompañada por el presidente del Patronat, Miquel Angel Cazcarra; el rector, Alfonso Méndiz y el gerente, Josep Maria Torné.

UIC BCN Health: experiencia y excelencia e impacto real de la formación.

UIC BCN Health representa el ecosistema de salud de UIC Barcelona, que apalanca la experiencia que vive el estudiante en contacto real con el ámbito de salud desde el principio, con la simulación como garantía de formación. Las siete disciplinas del ámbito de la salud conviven conectadas dentro de un campus integrado en el Hospital Universitari General de Catalunya, con 3 clínicas universitarias propias, una red hospitalaria de referencia (Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital General de Granollers, Consorci Sanitari de Terrassa y EAP Sardenya), y un Centro Integral de Simulación Avanzada (CISA) de más de 1.000 metros cuadrados que permite al alumnado hace prácticas simuladas en un entorno clínico real desde el primer día, garantizando una experiencia guiada y un proceso de aprendizaje seguro, acompañado por profesionales en activo.

UIC BCN Health también concentra laboratorios de investigación en Biomedicina, Bioingeniería, gimnasios para Fisioterapia y tres clínicas universitarias propias: Support, Clínica de Psicología y Psiquiatría, Clínica Universitaria de Odontología y Cuides UIC Barcelona, clínica de atención a enfermedades avanzadas y cuidados paliativos.

Tres nuevos másteres vinculados a la salud.

Una de las novedades de este año es el lanzamiento de tres másteres que se impartirán en inglés y en español, ambos vinculados con el ámbito de la salud:.

El Máster Universitario en Fisioterapia Respiratoria y Cardíaca, dirigido tanto a profesionales como a investigadores, pretende dar respuesta a la creciente demanda de fisioterapeutas altamente cualificados en el abordaje integral del paciente adulto, pediátrico y crítico, y se centra en la especialización avanzada para intervenir en situaciones de gran complejidad respiratoria y cardíaca.

UIC Barcelona también da a conocer su nuevo Máster de Formación Permanente Internacional en Bioética y Profesionalismo Sanitario, un máster enfocado a diplomados en áreas sanitarias y a licenciados que desarrollen su actividad profesional en el ámbito asistencial, de investigación o de formación en entornos clínicos o clínicos-formativos.

Por último, también destaca el nuevo Master's Degree in Bioinformatics & AI for Healthcare que propone Ciencias Biomédicas, un programa único que une en un solo programa la bioinformática y la IA aplicada a la salud, y se plantea íntegramente en inglés.

Dos nuevas menciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

Durante el Saló de l'Ensenyament, UIC Barcelona también presenta sus novedades en los planes de estudios de los grados de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que han actualizado sus programas para adaptarse a la transformación del ecosistema comunicativo y a las demandas del mercado profesional. En este sentido, suma dos nuevas menciones profesionales que buscan mayor especialización y el dominio de tecnologías emergentes: mención en Comunicación Corporativa para el grado en Periodismo y mención en Producción y Realización para el grado en Comunicación Audiovisual.

Inserción laboral del 93,75%.

Con un índice de inserción laboral del 93,75% (según AQU Catalunya ), UIC Barcelona está conectada con el mundo empresarial y con la sociedad a través de 14 cátedras, cuatro aulas de empresa, seis institutos de investigación y tres clínicas universitarias. La ocupación de las titulaciones de grado de UIC Barcelona se encuentra por encima de la media del sistema universitario catalán.

Los más de 5.465 convenios de prácticas con empresas y el apoyo del Consejo Asesor Universitario de la Universidad, formado por personalidades del mundo empresarial, cultural y social, contribuyen a que UIC Barcelona sea una plataforma de enlace con el mercado laboral.

Para más información:.

Elena Castellarnau.

Cap de Premsa i Comunicació.

T. +34 93254 18 00 Ext: 4294.

Immaculada 22, 08017 Barcelona.

elenac@uic.es | uic.es.