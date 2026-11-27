Juan de Dios Jiménez, rector de UTAMED, recogiendo el premio - La Razón

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 27 de noviembre

La universidad, nacida en Málaga y concebida desde su origen para la enseñanza digital, recibe este reconocimiento por su modelo educativo digital, que combina flexibilidad, rigor académico y democratización del acceso a la educación superior

UTAMED Universidad ha sido distinguida con el Premio a la Mejor Universidad Online en los VIII Premios Andalucía, un reconocimiento a su modelo de enseñanza no presencial, que combina el rigor académico con la flexibilidad y la ampliación de las oportunidades de acceso a la educación superior.



El galardón fue recogido por el rector de UTAMED Universidad, Juan de Dios Jiménez Aguilera, durante la gala de entrega celebrada el pasado 25 de noviembre en el Palacio de la Merced, sede de la Diputación Provincial de Córdoba, ante destacados representantes del ámbito institucional, empresarial, social y cultural de Andalucía.



Durante su intervención, el rector destacó la capacidad de la universidad online para reducir las barreras de acceso a la formación superior y dar respuesta a las necesidades de quienes compaginan sus estudios con su actividad profesional. "Este premio es un estímulo para seguir avanzando en la calidad, la educación y la excelencia", señaló.



Por su parte, el consejero de Fomento y Movilidad de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet, puso en valor el papel de UTAMED como primera universidad online andaluza, destacando que "representa los nuevos modelos de formación universitaria y la transformación educativa en una sociedad cada vez más digital".



El reconocimiento se enmarca en la VIII edición de los Premios Andalucía, organizados por el diario La Razón, que distinguen a empresas, instituciones y profesionales por su trayectoria y contribución al desarrollo de la comunidad autónoma.



Este galardón supone un nuevo hito en la trayectoria de UTAMED, primera universidad privada online de Andalucía, que inició su actividad académica en el curso 2025/2026 y ha pasado de 1.300 a más de 5.000 estudiantes en apenas un año, demostrando así que su modelo formativo responde a una demanda real de la sociedad.



Un modelo de universidad online que amplía las oportunidades de acceso a la educación superior

Concebida desde su origen como una universidad nativa digital, UTAMED nace con el propósito de democratizar el acceso a la educación superior mediante un modelo educativo adaptado a las necesidades personales y profesionales de sus estudiantes.



Su metodología responde especialmente a las necesidades de quienes desean estudiar una carrera universitaria o un posgrado mientras compatibilizan su formación con el trabajo y las responsabilidades familiares, destacando un perfil de alumno con una media de edad ubicada en los 35 años.



La flexibilidad horaria, la posibilidad de realizar los exámenes desde casa y la mentoría personalizada constituyen tres de los principales elementos diferenciales de su propuesta educativa. Cada estudiante cuenta con un mentor que le acompaña durante su trayectoria académica, ayudándole a organizar su tiempo, establecer objetivos y avanzar en su formación.



El compromiso de UTAMED con la accesibilidad a la educación universitaria se extiende también al ámbito económico. A través de su programa de Becas MEM, desarrollado en colaboración con Fundación Unicaja, la universidad ha concedido 124 becas completas en su segunda edición.



Una formación universitaria conectada con las empresas

UTAMED apuesta por un modelo de educación superior que combina los conocimientos técnicos propios de cada titulación con el desarrollo de habilidades humanas o soft skills necesarias para afrontar los retos del mercado laboral y el fomento de la mentalidad emprendedora.



En un contexto marcado por la inteligencia artificial y la transformación tecnológica, competencias como la comunicación, la oratoria, el liderazgo, el pensamiento analítico y la creatividad adquieren una especial relevancia en la preparación de los futuros profesionales.



La conexión con el tejido empresarial constituye otro de los pilares del modelo académico de UTAMED. La universidad mantiene el compromiso de actualizar al menos el 20 % de sus contenidos cada dos años, incorporando las aportaciones de profesionales para mantener la formación alineada con las necesidades del mercado laboral.



Una universidad online española en pleno crecimiento

Con más de 5.000 estudiantes y una oferta de más de 40 titulaciones, UTAMED afronta su segundo curso académico con el objetivo de consolidar su modelo educativo, ampliar su oferta formativa, reforzar la investigación e impulsar la transferencia de conocimiento mediante la colaboración con empresas e instituciones.



La universidad aspira a alcanzar los 30.000 estudiantes en los próximos cinco años, con una especial proyección hacia el mercado hispanohablante.



La concesión del Premio a la Mejor Universidad Online constituye un reconocimiento externo a la propuesta educativa de UTAMED y a su apuesta por una enseñanza universitaria flexible, accesible y conectada con la realidad profesional de sus estudiantes.



Sobre UTAMED Universidad

UTAMED Universidad (Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo) es la primera universidad privada online de Andalucía. Con sede en el Parque Tecnológico de Andalucía, en Málaga, inició su actividad en el curso 2025/2026 y cuenta con más de 5.000 estudiantes y más de 40 titulaciones oficiales de grado y máster. Su modelo combina flexibilidad horaria, exámenes desde casa y un mentor personal para cada estudiante, con contenidos que se actualizan junto a profesionales del sector para mantenerlos alineados con el mercado laboral. Más información en utamed.es.





Contacto

Nombre contacto: Victoria Pérez

Descripción contacto: UTAMED Universidad

Teléfono de contacto: 665340884



