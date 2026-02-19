Valencia recibe 'Una vida ConCiencia', la exposición sobre el legado de Ana María Lajusticia

Exposición “Una vida conCiencia” en Bilbao - Exposición Una vida conCiencia

El 23 de febrero puede visitarse en Valencia la exposición que recorre la vida, obra y aportaciones científicas de Ana María Lajusticia. En esta exposición se rinde homenaje a una mujer pionera en el mundo de la química, la nutrición y la divulgación científica en España

Valencia, 19 de febrero de 2026.- La exposición 'Una vida conCiencia' continúa su recorrido itinerante y llega a Valencia, tras su paso por Madrid y Bilbao. Este recorrido rinde homenaje a la científica Ana María Lajusticia (1924–2024), una figura pionera cuyo legado continúa inspirando a nuevas generaciones.



La exposición estará abierta al público del 23 de febrero hasta el 28 de febrero en el centro comercial Arena, Valencia, ofreciendo un recorrido íntimo y divulgativo por su vida y obra que descubre no solo su vertiente científica, sino también su carácter incansable, su compromiso por la salud de las personas y su lucha silenciosa en un entorno desigual.



"Esta exposición supone una nueva oportunidad para acercar su legado y su forma de entender la salud y la nutrición a más personas. Valencia es una ciudad con la que compartimos una sensibilidad especial por el bienestar y la calidad de vida, y nos emociona poder presentar aquí una parte tan importante de su trayectoria", afirma Lara Feliu, nieta y embajadora de Ana Maria Lajusticia y técnica en nutrición.



Conocida por ser la precursora de la suplementación con magnesio en España, Ana María no solo impulsó el uso de este mineral como complemento alimenticio, sino que también fue autora de más de 12 libros traducidos a varios idiomas, convirtiéndose en mujer pionera en la divulgación científica. Décadas después, volvió a romper moldes al convertirse en la primera youtuber nonagenaria, dejando claro que la edad no es un límite para la innovación, ni para seguir aprendiendo y compartiendo. Su vocación divulgadora la ha convertido en una figura respetada y admirada.



Primeros productos de la marca Ana Maria Lajusticia expuestos en 'Una vida conCiencia'

A través de cuatro tótems ilustrativos, los visitantes podrán explorar su faceta más personal, con imágenes inéditas y objetos significativos, así como su evolución profesional: desde sus primeros pasos como química hasta la consolidación de su marca, fundada hace 46 años, que firmó con su propio nombre y foto, demostrando coherencia y autenticidad. "Estoy segura de lo que digo, de lo que hago. No es una opinión, es lo que dice la química, y la química no se equivoca. Y como estoy tan segura, mi firma y mi foto", solía afirmar con rotundidad.



Esta exposición es un homenaje a su persona, por su constancia, su honestidad y por una vida dedicada a su compromiso de vida: mejorar la calidad de vida de las personas, desde el conocimiento y desde su vocación.



La exposición 'Una vida conCiencia' estará abierta al público en la ciudad de Valencia, concretamente en el Centro Comercial Arena. Podrá visitarse desde el 23 de febrero hasta el 28 de febrero, en horario de 10:00h a 22:00h.

