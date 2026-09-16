Vallsur se convierte en el gran escenario de la cultura del videojuego en Valladolid

Videojuegos vintage en Vallsur - VALLSUR

· El centro comercial vallisoletano acogerá los días 18 y 19 de septiembre ‘HI SCORE’, un evento con torneos legendarios, juego libre, conferencias, coleccionismo y actividades gratuitas para visitantes de todas las edades

(Información remitida por la empresa firmante)

Valladolid, 16 de septiembre de 2026.- Vallsur acogerá los días 18 y 19 de septiembre ‘HI SCORE’, el gran evento de cultura gaming y retro de Valladolid. Durante estas dos jornadas, el centro comercial se transformará en un espacio en el que la competición, la nostalgia, la divulgación y la diversión compartirán protagonismo para ofrecer una experiencia única tanto a aficionados del videojuego como a visitantes de todas las edades.

Más que un evento gaming, ‘HI SCORE’ es una auténtica celebración de la historia del videojuego y un punto de encuentro donde público de diferentes generaciones podrán revivir títulos que marcaron una época, descubrir la evolución de la industria y compartir una afición que sigue conectando a millones de personas en todo el mundo.

“Lo que hace diferente a ‘HI SCORE’ es su capacidad para reunir en un mismo espacio propuestas que rara vez conviven juntas, como torneos de videojuegos clásicos, una gran zona de juego libre, conferencias divulgativas, actividades participativas y una feria especializada en coleccionismo y juguete antiguo. Todo ello con acceso gratuito y pensado para que cada visitante de Vallsur encuentre una experiencia a su medida”, señala Carolina Castro, gerente de Vallsur.

Competición de los grandes clásicos

La competición será uno de los ejes principales del evento, que arrancará el viernes con el torneo de Pro Evolution Soccer 6, coincidiendo con el 20º aniversario de uno de los videojuegos de fútbol más recordados por los aficionados.

Al día siguiente, el sábado 19, será el turno de dos auténticas leyendas del videojuego: Mario Kart y Street Fighter II Champion Edition, cuyas finales se disputarán en el escenario principal con comentarista en directo para acercar al público asistente toda la emoción de la competición.

Un espacio para aprender

‘HI SCORE’ también apuesta por la divulgación y la puesta en valor del videojuego como fenómeno cultural con distintas charlas dedicadas a la cultura del videojuego que tendrán lugar el sábado 19 de la mano de tres expertos que ofrecerán una visión única sobre la evolución del videojuego desde diferentes perspectivas.

El desarrollador de videojuegos David Linares compartirá su experiencia creativa en la charla ‘Diseño de gráficos en 8 Bits’, una aproximación al arte pixelado, sus técnicas, limitaciones y cómo sigue influyendo en el desarrollo de videojuegos actuales.

La charla ’30 años de Nintendo 64’ estará presentada por Carlos Fernández, coleccionista especializado en videojuegos, que hará un recorrido por la historia de una de las consolas más influyentes de la industria, sus juegos más emblemáticos y el legado que dejó en generaciones de jugadores.

La última de las charlas será a cargo de Miguel Ángel García Guerra, divulgador e investigador de la cultura del videojuego, que ofrecerá la conferencia ‘Historia del videojuego en España’, un viaje por la evolución de la industria española, sus estudios más representativos y los hitos que han marcado el desarrollo del videojuego en nuestro país.

Además, dentro de la programación, los asistentes podrán además demostrar sus conocimientos y participar en un taller de cubo de Rubik.

Como complemento a la experiencia, la plaza central de Vallsur acogerá una gran Feria del Coleccionismo y Juguete Antiguo, donde los visitantes podrán encontrar videojuegos retro, consolas clásicas, juguetes vintage, figuras de colección, merchandising y piezas difíciles de conseguir.

Este espacio reforzará el carácter nostálgico y cultural del evento, convirtiendo a Vallsur en un punto de encuentro para coleccionistas, aficionados al videojuego y amantes de la cultura popular.

PROGRAMACIÓN HI SCORE EN VALLSUR

· Viernes 18 de septiembre:

- 19:30 h: Torneo Pro Evolution Soccer 6- 20º Aniversario

- 20:00 h: Trivial musical de videojuegos

· Sábado 19 de septiembre

- 12:00 h: Charla: Historia del videojuego en España

- 17:00 h: Charla: Diseño de gráficos en 8 Bits

- 17:30 h: Torneo Mario Kart

- 18:30 h: Charla: 30 años de Nintendo 64

- 19:30 h: Taller de Rubik

- 20:00 h: Torneo Street Fighter II Champion Edition

Acceso gratuito.

Sobre Vallsur - www.vallsur.com

Desde su apertura, el centro comercial Vallsur, propiedad de Castellana Properties y gestionado por Nueve Capital, se ha convertido en un referente en la ciudad de Valladolid. Con una superficie de 35.160 m2, más de 90 tiendas y 2.000 plazas de aparcamiento, el centro pone a disposición de sus clientes una gran oferta de servicios cuyo objetivo es satisfacer todas sus necesidades. Además, Vallsur tiene una clara política de compromiso en el medio ambiente, tal y como demuestra su sistema de gestión ambiental de acuerdo con la normativa ISO 14001:2023.

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