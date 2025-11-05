Vallsur da la bienvenida a la primera cervecería La Ramona de Castilla y León

(Información remitida por la empresa firmante)

· El nuevo establecimiento está impulsado por dos jóvenes emprendedores que han apostado por traer a la ciudad este nuevo concepto gastronómico

Valladolid, 5 de noviembre de 2025.- Valladolid suma una nueva propuesta gastronómica. La cervecería La Ramona ha abierto su primer establecimiento de Castilla y León en Vallsur, con un moderno local de imagen fresca y desenfadada.

La Ramona de Vallsur cuenta con un gran establecimiento de más de 200 metros cuadrados, con un concepto urbano, ambiente divertido y su apuesta por la calidad a precios asequibles. El local destaca por una decoración moderna y juvenil, con grafitis personalizados y mensajes divertidos en cada rincón, que reflejan su espíritu. La carta combina platos tradicionales con guiños creativos y una amplia selección de cervezas de alta calidad, procedentes de proveedores de primer nivel de toda España.

El nuevo local de La Ramona en Vallsur está impulsado por dos jóvenes emprendedores que han apostado por traer a la ciudad este nuevo concepto gastronómico. “Queríamos traer a Valladolid un concepto distinto, fresco y divertido, en el que se pueda disfrutar de una buena cerveza y comida de calidad en un ambiente diferente. Nuestro objetivo es que La Ramona sea un lugar en el que sentirte como en casa y que la gente disfrute, coma bien, lo pase bien y se sienta a gusto; apostar por Vallsur nos pareció la mejor forma de hacerlo”, afirman los franquiciados de La Ramona.

Esta nueva firma llega para seguir completando la variada propuesta de moda, ocio y gastronomía que ofrece Vallsur: “La apertura de La Ramona llega para sumarse a la amplia propuesta gastronómica que ofrece nuestra zona de restauración La Chismería, y nos permite seguir ofreciendo a nuestros visitantes propuestas diferentes y experiencias únicas para disfrutar en cualquier momento del día”, destaca Carolina Castro, gerente de Vallsur.

El jueves 6 de noviembre, a las 20 horas, La Ramona realizará la inauguración oficial con sorpresas, música en directo y regalos, con un ambiente festivo para celebrar su llegada a Valladolid. Con esta apertura la cadena de cervecerías nacida en España en el año 2018 alcanza las 11 franquicias en España, consolidando su presencia en el territorio nacional y posicionándose como una de las cervecerías con más potencial dentro del segmento juvenil.

Con esta nueva incorporación Vallsur continúa avanzando en su proyecto de remodelación, en el que en los últimos meses se han unido nuevas firmas e introducido novedades exclusivas. Entre los hitos más recientes destacan la inauguración de la tienda Álvaro Moreno más grande de Castilla y León, la llegada de la tienda Fifty del grupo Tendam, la incorporación de la cadena ALE-HOP y de la Tienda Oficial del Real Valladolid Club de Fútbol, así como la apertura de Casa del Libro y la próxima llegada de la tienda multimarca de moda Astoria. También destaca el proyecto de remodelación de la zona de ocio y restauración La Chismería, y sus nuevos establecimientos gastronómicos y una gran bolera, así como el nuevo concepto de ocio infantil e innovador del playground La Malla, con un formato único en Castilla y León.

Sobre Vallsur - www.vallsur.com

Desde su apertura, el centro comercial Vallsur, gestionado por CBRE REAL ESTATE, se ha convertido en un referente en la ciudad de Valladolid. Con una superficie de 35.160 m2, más de 90 tiendas y 2.000 plazas de aparcamiento, el centro pone a disposición de sus clientes una gran oferta de servicios cuyo objetivo es satisfacer todas sus necesidades. Además, Vallsur tiene una clara política de compromiso en el medio ambiente, tal y como demuestra su sistema de gestión ambiental de acuerdo a la normativa ISO 14001:2004.

