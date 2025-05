Vecinos por Algete hace balance en el ecuador de la legislatura

(Información remitida por la empresa firmante)

Algete, 30 de mayo de 2025.

El partido político local Vecinos por Algete, a través de su concejal portavoz en el pleno del Ayuntamiento de Algete Sergio Velasco Gigorro, hace balance en el ecuador de la legislatura de las actuaciones del equipo de gobierno formado por Partido Popular, Unión Santo Domingo y UCIN en el consistorio algeteño en estos dos últimos años.

Sergio Velasco, portavoz de la formación, ha señalado que “tras dos años de legislatura desde Vecinos por Algete creemos que hay luces y sombras en el trabajo del tripartito que gobierna el municipio. Mientras que, por un lado, se han impulsado ciertas actuaciones desde varias concejalías que llevan años funcionando muy bien o se han desbloqueado licencias urbanísticas que llevaban meses paralizadas, por otro lado, hay decisiones que han provocado nuestro rechazo y el malestar de los vecinos. Sigue sin justificarse el desproporcionado aumento de sueldos de Alcalde y concejales del equipo de gobierno, continua la falta de transparencia reconocida por el mismísimo Defensor del Pueblo, la Fiscalía está investigando presuntas irregularidades en la contratación menor, continúa la suspensión de servicios básicos como el de la ambulancia municipal, es notable la falta de mantenimiento en espacios públicos, los clubes deportivos siguen sin recibir sus subvenciones y los recurrentes problemas de seguridad en comercios y viviendas se han agravado. Desde Vecinos por Algete creemos que el equipo de gobierno tiene mucho margen de mejora en los dos años que les queda al frente del municipio”.

Respecto a los presupuestos municipales, aprobados de forma definitiva en el pleno de mayo tras desestimarse la mayoría de las alegaciones, el concejal portavoz del partido local ha indicado que “tras dos años de presupuesto prorrogado, a pesar de contar con mayoría, la previsión de 25,5 millones de ingresos para este año por parte del Equipo de Gobierno de Algete es una previsión de ingresos irreal, poco prudente y demasiado optimista desde nuestro punto de vista, teniendo en cuenta que en el cierre de presupuesto de 2024 los derechos reconocidos han sido 1,7 millones menos de los previstos para este año. Desde Vecinos por Algete creemos que no se puede construir un presupuesto sólido sobre expectativas ficticias, pues las previsiones de ingresos presentadas no se corresponden con la evolución real de la recaudación en ejercicios anteriores en nuestro Ayuntamiento. Además, se va a recaudar menos por la reducción del tipo impositivo del IBI y la nueva tasa de basuras que aún no han sido capaces de implementar. Al sobrestimarse los ingresos, se corre el riesgo de no poder ejecutar inversiones previstas, lo que generará impagos, retrasos o anulaciones en proyectos, servicios y actuaciones, algunos de ellos muy necesario para el municipio”.