Vecinos de Latina y Carabanchel denuncian que la ampliación sur de la L11 deja fuera a 70.000 personas

Plano de la ampliación sur de Línea 11 propuesta - METRO MADRID Y EDICIÓN PROPIA

Madrid, 12 de enero de 2026.

Un grupo de vecinos de los barrios de Las Águilas y Cuatro Vientos (Distrito de Latina) y del barrio de Buenavista (Carabanchel) ha iniciado una recogida de firmas y la presentación coordinada de alegaciones durante el periodo de información pública del Estudio Informativo de la ampliación sur de la Línea 11 de Metro, actualmente abierto hasta final de enero de 2026.

Los promotores aseguran que ya cuentan con más de 100 alegaciones registradas y destacan la rápida acogida de su iniciativa en Madrid Decide; y otros vecinos de Las Águilas, como Ana M. González en Change.org, donde impulsan también la reivindicación de una nueva estación en Las Águilas.

Una estación intermedia para cubrir el “vacío ferroviario” de casi 70.000 vecinos

La propuesta vecinal plantea modificar el tramo entre La Fortuna (Leganés) y el entorno de Cuatro Vientos/Aviación Española, de manera que el trazado discurra bajo la carretera de La Fortuna, conecte con el entorno de calle Joaquín Turina y Avenida de la Aviación, e incorpore, al menos una estación intermedia con la denominación propuesta de: “Joaquín Turina” o “Carlos Matallanas”).

Según las alegaciones presentadas, este ajuste permitiría dar servicio a un área residencial consolidada que, aplicando el criterio habitual de cobertura peatonal de 500 m. a Metro/Cercanías, quedaría actualmente fuera de la cobertura ferroviaria, afectando a una población estimada de entre 69.000 y 70.000 personas.

El documento de alegaciones también solicita que el Estudio Informativo amplíe y homogeneice el análisis de cobertura/demanda —que se detalla para Las Águilas— para incluir Cuatro Vientos y Buenavista, y que se incorporen los planos y la información técnica necesarios para una participación pública efectiva.

Daniel Sanz, portavoz de la plataforma, señala: “Nosotros estamos de acuerdo en la ampliación que quiere hacer la Comunidad de Madrid, pero la queremos mejorar para dar servicio a casi 70.000 personas que ahora tardan más en ir al centro de Madrid que un ciudadano de Móstoles o de Alcorcón. Si hicieron la estación de La Fortuna para 13.000 vecinos que tiene el barrio, ¿por qué olvidar a 70.000 ciudadanos que vivimos en la zona de no cobertura ferroviaria entre varios barrios de Latina y Carabanchel?”

Sanz añade que la plataforma estará presente en la manifestación del domingo 11 de enero, convocada por distintos colectivos vecinales, entre ellos la Asociación Vecinal Las Águilas, y defiende que la reivindicación de una estación en Las Águilas debe ampliarse para mejorar también la cobertura de Cuatro Vientos y Buenavista.

Qué piden las alegaciones

Las alegaciones registradas solicitan, entre otras medidas: