Al Weiss, ex Presidente de Operaciones Mundiales de Walt Disney Parks and Resorts, se ha incorporado a SKYX

Miami, 3 de abril de 2023.

Mientras ocupaba el cargo de Presidente de Operaciones Mundiales de Walt Disney Parks and Resorts, supervisó los parques de atracciones, hoteles-resorts y líneas de cruceros de Disney en todo el mundo, así como los productos y experiencias

SKYX Platforms Corp. (NASDAQ:SKYX) (d/b/a "Sky Technologies") SKYX, una empresa de tecnología de plataformas altamente disruptiva con más de 60 patentes emitidas y pendientes en todo el mundo con la misión de hacer que los hogares y los edificios sean seguros e inteligentes como el nuevo estándar, ha anunciado hoy que Al Weiss, ex Presidente de Operaciones Mundiales de Walt Disney Parks and Resorts, se ha unido a SKYX como asesor senior de desarrollo de negocios. El Sr. Weiss ayudará a la empresa con la presentación de negocios estratégicos, asociaciones y compromisos en los EE.UU. y en todo el mundo.



Antes de incorporarse a SKXY, el Sr. Weiss desarrolló una distinguida carrera de 39 años en The Walt Disney Company. Empezó como empleado de 18 años y fue escalando posiciones hasta ocupar varios cargos de responsabilidad, como el de Presidente de Walt Disney World Resorts de 1994 a 2005, momento en el que fue nombrado Presidente Mundial de Operaciones de Disney. Como Presidente de Operaciones Mundiales de Walt Disney Parks and Resorts, supervisó los parques de atracciones, hoteles-resorts, líneas de cruceros y productos y experiencias de Disney en todo el mundo. Más allá de Disney, Weiss ha ocupado diversos cargos de liderazgo, como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de Metro Orlando, administrador de la Universidad de Florida Central, así como de la Universidad de Stetson, y miembro de la Junta Directiva fundadora de Travel Promotion. En 2018, lanzó Global Blockchain Ventures, un fondo de 100 millones de dólares para invertir en tecnología blockchain, donde se desempeña como Presidente y Socio General.



El Sr. Weiss dijo: "Estoy realmente emocionado de unirme a Rani, al equipo de SKYX y a su "movimiento", ya que creo firmemente que los aspectos de seguridad y las características inteligentes de las tecnologías de plataforma inteligente de SKYX están cambiando el juego y se convertirán en un nuevo estándar para hogares, edificios, hoteles e incluso cruceros seguros e inteligentes."



"Estamos contentos y orgullosos de anunciar que un líder empresarial tan prominente se une al 'movimiento' SKYX", dijo Rani Kohen, Fundador y Presidente Ejecutivo de SKYX Platforms. "En su nuevo cargo, el Sr. Weiss ayudará a la empresa con presentaciones estratégicas, asociaciones y otros compromisos tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Estoy deseando trabajar estrechamente con él para abrir nuevas puertas a SKYX en los próximos trimestres."



Acerca de SKYX Platforms Corp.

Dado que la electricidad es un estándar en todos los hogares y edificios, nuestra misión es hacer que los hogares y edificios sean seguros-avanzados e inteligentes como el nuevo estándar.

SKYX Platforms Corp. (NASDAQ:SKYX) cuenta con una serie de tecnologías de plataforma avanzadas-seguras-inteligentes altamente disruptivas, con más de 60 patentes estadounidenses y mundiales y solicitudes de patente pendientes. Sus tecnologías hacen hincapié en la alta calidad y la facilidad de uso, al tiempo que mejoran significativamente tanto la seguridad como el estilo de vida en hogares y edificios. Creen que sus productos son necesarios en todas las habitaciones de los hogares y otros edificios de Estados Unidos y del mundo.



Para más información, visitar el sitio web https://SKYXPlatforms.com o seguir en LinkedIn.



Declaraciones prospectivas

Algunas de las afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa no se basan en hechos históricos, sino que son previsiones de futuro. Estas afirmaciones pueden identificarse por el uso de terminología prospectiva como "aspirar", "prever", "creer", "puede", "podría", "continuar", "estimar", "esperar", "evaluar", "prever", "orientación", "pretender", "probable", "puede", "podría", "objetivo", "en curso", "perspectiva", "planificar", "planificar", "planificar", "planificar", "planificar", " "perspectiva", "plan", "potencial", "predecir", "probable", "proyecto", "buscar", "debería", "objetivo", "visión", "hará" o "haría", o su forma negativa u otras variaciones de las mismas o terminología comparable, aunque no todas las declaraciones prospectivas contengan estas palabras. Tales declaraciones incluyen afirmaciones tales como que los aspectos de seguridad y las funciones inteligentes de las tecnologías de plataforma inteligente de SKYX están cambiando el juego y se convertirán en un nuevo estándar para casas, edificios, hoteles e incluso cruceros seguros e inteligentes. Estas afirmaciones reflejan el juicio razonable de la empresa con respecto a acontecimientos futuros y están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores, muchos de los cuales tienen resultados difíciles de predecir y pueden estar fuera de nuestro control, que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los de las afirmaciones prospectivas. Tales riesgos e incertidumbres incluyen declaraciones relativas a la capacidad de la Compañía para lanzar con éxito, comercializar, desarrollar características adicionales y lograr la aceptación en el mercado de sus productos y tecnologías inteligentes, incluyendo el inicio de las preventas, los esfuerzos de la Compañía y su capacidad para impulsar la adopción de las Plataformas Inteligentes de Sky en hogares, edificios, cruceros y comunidades y la adopción por parte de hoteles, constructores y arquitectos, la capacidad de captar cuota de mercado, la capacidad de ejecutar cualquier oportunidad de ventas y licencias, la capacidad de lograr el estado de código obligatorio para el SkyPlug, los riesgos derivados de fusiones y adquisiciones, y otros riesgos e incertidumbres descritos en los archivos de la Compañía con la Comisión de Bolsa y Valores, incluyendo sus informes periódicos en el Formulario 10-K y Formulario 10-Q. Cualquier declaración prospectiva se refiere únicamente a la fecha de este comunicado de prensa, y la empresa no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o de otro modo, excepto según lo requerido por las leyes federales de valores de Estados Unidos.







