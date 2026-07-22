Zumos y gazpachos envasados: frescura y sabor para disfrutar en cualquier momento y lugar

Zumos y Gazpachos envasados - Zumos y Gazpachos de Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

Zumos y Gazpachos España, a través de la campaña "Zumos y Gazpachos de Europa", destaca el valor de los zumos y gazpachos envasados como una forma práctica de saborear y disfrutar de las frutas y hortalizas y de contribuir a la ingesta de líquidos durante los meses de más calor

Con la llegada de las altas temperaturas, mantener una correcta hidratación se convierte en una prioridad para el bienestar. Existen distintas alternativas que pueden contribuir a una adecuada ingesta de líquidos dentro de una alimentación equilibrada. En este contexto, los zumos y gazpachos envasados ocupan una posición destacada gracias a su capacidad para aportar agua y nutrientes procedentes de la fruta y las hortalizas dentro de una alimentación variada y equilibrada, aportando sabor, frescura y comodidad en diferentes momentos del día.



Su facilidad de conservación, sus formatos adaptados a diferentes necesidades y su disponibilidad durante todo el año han convertido estos productos en habituales en desayunos, comidas, meriendas, excursiones, jornadas de playa, planes de campo o comidas al aire libre. Una versatilidad que responde a un consumidor cada vez más interesado en soluciones sencillas, accesibles y listas para consumir.



Uno de los aspectos menos conocidos por los consumidores es que la palabra "zumo" tiene una definición legal muy clara. Según la normativa vigente, únicamente puede denominarse zumo al producto obtenido a partir de las partes comestibles de la fruta. Es decir, si un producto no es 100 % fruta, no puede comercializarse utilizando la denominación "zumo". Además, el etiquetado puede informar de que los zumos de frutas contienen únicamente azúcares naturalmente presentes.



Por su parte, el gazpacho se ha convertido en uno de los productos estrella en cualquier momento del año. Elaborado a partir de hortalizas frescas, recolectadas en su momento óptimo, como tomate, pepino, pimiento, combina una receta icónica de la gastronomía europea en un formato listo para consumir. Su perfil fresco y su carácter versátil lo convierten en una opción cada vez más presente durante todo el año.



La importancia de la hidratación, especialmente en verano

En un verano marcado por las altas temperaturas, los expertos recuerdan la importancia de mantener una hidratación adecuada y de apostar por opciones que, además de refrescar, aporten nutrientes. En este sentido, zumos y gazpachos se presentan como una combinación perfecta de sabor, frescura, practicidad y valor nutricional.



Otra de las ventajas de ambos productos es su comodidad a la hora de tomarlos. Gracias a sus formatos y envases prácticos, los zumos y gazpachos envasados destacan por su comodidad, su variedad de sabores y su capacidad para adaptarse a diferentes ocasiones de consumo, desde una comida en casa hasta una jornada de playa, una excursión o un plan al aire libre.



Porque este verano, además de crema solar y toalla, hay otro imprescindible que no debería faltar: un buen zumo y un buen gazpacho.



Con el apoyo de Europa

Desde Zumos y Gazpachos España se está trabajando, hasta 2027, en una campaña cofinanciada por la Unión Europea para poner en valor la calidad, diversidad y sabor de los zumos de frutas y gazpachos de Europa inicialmente en los mercados de España y Portugal. El proyecto tiene como objetivo acercar estos productos al consumidor, dar a conocer sus características diferenciales y fomentar un consumo responsable en el marco de una alimentación variada y equilibrada, inspirada en el patrón mediterráneo.



Este programa está cofinanciado por la Unión Europea, en el marco del Reglamento (UE) nº 1144/2014 y sus reglamentos de ejecución.







Emisor Zumos y Gazpachos España

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