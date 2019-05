Julia Ramírez recoge el Premio Jordi Sierra i Fabra para jóvenes escritores 2019 por 'Palabras a flor de piel'

Publicado 21/05/2019 17:35:49 CET

Madrid, 21 de mayo de 2019.- La joven barcelonesa Julia Ramírez Hurtado recogió hoy el XIV Premio Jordi Sierra i Fabra para jóvenes escritores 2019, que otorga la Fundació Jordi Sierra i Fabra, junto a SM, en el Centre d'Estudis Roca de Barcelona, en el que cursa Bachillerato.

Julia Ramírez Hurtado, nacida en 2002 y procedente de Santa Coloma de Gramenet, de Barcelona, se alzó con este premio literario por su novela Palabras a flor de piel. El jurado ha reconocido su prosa refinada y cuidada en este viaje por el corazón de una chica que, a su vez, es el reflejo de otras miles de adolescentes inmersas en la misma situación. Palabras a flor de piel nos cuenta en primera persona el despertar del amor de una chica que halla a través de la poesía y la música un camino hasta el conocimiento propio. Pero ese conocimiento choca con una inesperada realidad, por un lado, por la naturaleza de ese amor, y por el otro, por la distancia que la vida va a terminar por imponerle.

"Es imposible controlar de quien nos enamoramos, especialmente durante la adolescencia: las emociones son fuertes, hay muchos cambios incontrolables… Mi idea siempre fue intentar retratar un amor que hiciera evolucionar y madurar a mi protagonista", ha explicado la ganadora de esta edición.

A Julia Ramírez Hurtado, que tiene como autoras favoritas a Virginia Woolf y Emily Dickinson y es amante también de la saga juvenil Percy Jackson, la inspiración le vino de conversaciones con amigos, amigas, familiares… "Si decidí que la temática central del libro fuera el amor homosexual adolescente también fue por el contexto social actual. Aun así, creo que todo está unido por importantes toques de experiencia personal, por lo que reconozco haberme dejado llevar un poco por mis sentimientos hacia los personajes", reconoce.

La joven escritora describe a Bianca, la protagonista de su novela, como "una chica sensible, algo insegura respecto a sus sentimientos e impulsiva. Ella tiene una gran fuerza expresiva dentro suyo y gracias a ella consigue transformar el amor en algo más que un sentimiento".

Premio Jordi Sierra i Fabra, un estímulo para jóvenes escritores

La ganadora de esta edición explica que se presentó a este concurso literario como reto. "Pensé: 'Venga Julia, a ver qué eres capaz de hacer" y alzarse con el premio además de "un orgullo, una emoción, ha supuesto para mí un impulso de confianza. Jamás pensé que podía llegar hasta aquí y esto, sin duda alguna, me estimula mucho a continuar escribiendo".

Aunque lo escribió para el concurso, no confiaba en ganarlo, y el relato acabó siendo para ella "algo personal cuyo resultado me hace sentir muy orgullosa, independientemente de haberlo ganado o no", afirma.

Estos prestigiosos galardones literarios, los convoca la Fundació Jordi Sierra i Fabra, con la colaboración de SM, con el fin de estimular en los estudiantes españoles y latinoamericanos el placer por la creación literaria y el amor por la palabra escrita. En esta edición se han presentado obras procedentes de España, Colombia, México, Perú y Estados Unidos. Ya se ha abierto la convocatoria de 2020 para los jóvenes que quieran emular el éxito de Julia Ramírez Hurtado.

