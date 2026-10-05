Amadeo Pérez, CEO de XTechAI: El riesgo de la IA es avanzar más rápido de lo que podemos controlar

Amadeo Pérez Mariscal, CEO de XTechAI - AMADEO PÉREZ MARISCAL

(Información remitida por la empresa firmante)

Málaga, 5 de octubre de 2026.

Por Francesc J. Gómez

La inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa tecnológica para convertirse en uno de los grandes procesos de transformación empresarial de esta década. Mientras compañías de todo el mundo aceleran su adopción, crecen las advertencias sobre sus posibles consecuencias para el empleo, la ciberseguridad, la privacidad o el control de sistemas cada vez más autónomos.

Amadeo Pérez, fundador y CEO de XTechAI, dirige un holding tecnológico español especializado en inteligencia artificial, consultoría tecnológica, automatización y desarrollo de software. Amadeo Pérez considera que el gran desafío no estará solo en desarrollar sistemas más capaces, sino en utilizarlos con seguridad, supervisión y objetivos claros.

Uno de los principales debates será el impacto sobre el empleo. Un informe publicado por Bernie Sanders estimaba que la inteligencia artificial y la automatización podrían sustituir cerca de 100 millones de empleos en Estados Unidos durante la próxima década.

Para Amadeo Pérez, revolución tecnológica y amenaza laboral pueden coexistir. «Sería ingenuo pensar que una tecnología capaz de realizar determinadas tareas intelectuales y automatizar procesos no va a transformar profundamente el empleo», explica.

El CEO de XTechAI considera que desaparecerán tareas, algunas profesiones cambiarán y aparecerán otras nuevas. «El problema no es utilizar IA para eliminar trabajo repetitivo o aumentar la productividad. El riesgo aparece si el único objetivo es sustituir personas sin plantearnos cómo preparamos a trabajadores y empresas para ese cambio».

Las advertencias sobre la seguridad de la IA

La seguridad genera preocupación incluso dentro de las compañías que desarrollan estos sistemas. Jacob Coxon dejó Anthropic por sus preocupaciones sobre la seguridad de la inteligencia artificial y posteriormente realizó una advertencia pública sobre su evolución.

Amadeo Pérez considera que estas voces deben ser escuchadas, aunque diferencia entre riesgos reales y escenarios extremos todavía hipotéticos.

«Cuando investigadores que conocen estos sistemas desde dentro expresan preocupación sobre autonomía, alineamiento o pérdida de control, sería un error ignorarlos. Pero existe una enorme distancia entre reconocer que un riesgo existe y afirmar que necesariamente va a producirse», señala.

Desde su actividad como consultora especializada en inteligencia artificial, XTechAI defiende una adopción basada en supervisión humana, permisos limitados, protección de datos y evaluación del riesgo antes de automatizar procesos sensibles.

Anthropic ha planteado que sistemas de inteligencia artificial extremadamente potentes podrían aparecer entre finales de 2026 y principios de 2027. Para Amadeo Pérez, empresas e instituciones «probablemente no están del todo preparadas» para una evolución de esta velocidad.

«Hace pocos años hablábamos principalmente de modelos capaces de generar texto. Ahora hablamos de agentes que pueden utilizar herramientas, navegar por sistemas, escribir software, analizar enormes cantidades de información y ejecutar cadenas completas de acciones», explica.

«El gran salto no será únicamente que la inteligencia artificial responda mejor, sino que empiece a actuar».

De responder preguntas a ejecutar acciones

La aparición de agentes capaces de actuar de forma autónoma abre nuevas oportunidades empresariales, pero también nuevos riesgos.

Un sistema conectado al correo electrónico, al CRM, a bases de datos, servidores o aplicaciones corporativas puede automatizar procesos completos. Sin embargo, Amadeo Pérez advierte de que un agente con demasiados permisos puede tener consecuencias importantes.

«Hoy me preocupa más una IA con demasiados permisos dentro de una empresa que una supuesta máquina consciente», afirma.

En el trabajo diario de consultoría informática, Amadeo Pérez observa que cada vez resulta más difícil separar tecnología, inteligencia artificial y ciberseguridad. «La pregunta ya no es solamente qué puede hacer esta IA, sino qué le estamos permitiendo hacer».

La inteligencia artificial también puede incrementar las capacidades de los ciberdelincuentes. Puede facilitar campañas de phishing más convincentes, automatizar tareas maliciosas o generar contenido fraudulento a gran escala.

«Esto genera una carrera tecnológica en la que utilizaremos inteligencia artificial para atacar y también para defendernos», señala Amadeo Pérez.

Regulación frente a innovación

Europa afronta el desafío de regular una tecnología que evoluciona a gran velocidad. La Unión Europea ya ha comenzado a aplicar buena parte del AI Act, mientras continúa el debate sobre si una regulación excesiva podría perjudicar la capacidad europea para competir con Estados Unidos o China.

Para Amadeo Pérez, «una regulación excesivamente rígida sobre una tecnología que cambia cada pocos meses puede generar barreras, pero esperar a que aparezcan problemas graves para establecer reglas tampoco parece razonable».

El CEO de XTechAI considera importante diferenciar los niveles de riesgo. No tiene las mismas consecuencias utilizar IA para resumir un documento que permitir que un sistema tome decisiones relevantes sobre personas, gestione información sensible o intervenga en infraestructuras críticas.

La regulación, considera, tendrá que evolucionar junto con la tecnología.

El software también cambiará

Los agentes de inteligencia artificial modificarán también la forma en la que se desarrollan las aplicaciones empresariales.

En el ámbito del software a medida, Amadeo Pérez anticipa sistemas donde software convencional, automatizaciones e inteligencia artificial trabajarán conjuntamente.

Estos agentes podrán recibir una tarea, consultar documentación, utilizar herramientas, preparar un resultado y ejecutar determinadas acciones bajo supervisión.

«No me gusta demasiado llamarlos empleados digitales porque simplifica en exceso lo que son, pero sí creo que cambiarán profundamente nuestra forma de trabajar», explica.

A medio plazo, Amadeo Pérez considera que puede producirse una situación paradójica: que dejemos de hablar constantemente de inteligencia artificial porque estará integrada de forma natural en aplicaciones, teléfonos, vehículos, sistemas empresariales y herramientas de gestión.

«La diferencia ya no estará entre quienes utilizan inteligencia artificial y quienes no. Estará entre quienes sepan integrarla con buenos datos, seguridad, procesos sólidos y supervisión humana, y quienes simplemente hayan añadido IA sin comprender realmente para qué la necesitan», concluye.

Para Amadeo Pérez, estos próximos años serán especialmente relevantes porque estamos definiendo cómo convivir con una tecnología que probablemente condicionará buena parte de la economía y de la sociedad.