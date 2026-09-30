La computación cuántica, el próximo gran desafío del sector jurídico tras la inteligencia artificial

E. Soler (HSFK); S. Sáenz de Santamaría (Cuatrecasas); y J. Arnal (RI Elcano) - LEGAL MANAGEMENT FORUM

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de septiembre de 2026.

Cerca de mil profesionales han participado en la decimotercera edición del Legal Management Forum, que ha concluido además que la inteligencia artificial ya no es el principal factor diferencial en la abogacía

El Legal Management Forum ha celebrado su decimotercera edición con la asistencia de cerca de mil profesionales del sector legal. Organizado por la Fundación Aranzadi LA LEY e Inkietos, el encuentro ha abordado la inteligencia artificial (IA), la computación cuántica, el talento y la geopolítica. Estos cuatro factores están transformando la forma de ejercer la profesión jurídica.

Bajo el lema ‘12+1: Break the Code’, el foro ha planteado revisar las reglas y los modelos que han regido tradicionalmente el sector. Ha contado un año más con la Presidencia de Honor de S.M. el Rey Felipe VI y con el patrocinio principal de Banco Santander y Mutua Madrileña.

En la apertura, Cristina Sancho, presidenta de la Fundación Aranzadi LA LEY, abogó por “hackear las viejas estructuras para construir una justicia más ágil, eficiente y humana”. Mercedes Carmona, presidenta de Inkietos, recordó que “la innovación es una herramienta real de negocio centrada en las personas”. Alicia Muñoz Lombardía, vicesecretaria del Consejo de Banco Santander España, describió a los abogados internos como “auténticos orquestadores de procesos de IA donde la confianza es esencial”.

La computación cuántica, un riesgo para el cifrado actual

La experta internacional Deborah Nas, en la conferencia inaugural, sostuvo que la computación cuántica tendrá un impacto mayor que el de la IA, porque podrá romper los cifrados en los que se basa hoy la seguridad digital. “La mayor parte de nuestra comunicación digital y financiera está protegida por un cifrado que las futuras computadoras cuánticas podrán descifrar con total precisión”, advirtió.

El valor está en el conocimiento interno

En la primera mesa, moderada por Cristina Retana (Aranzadi LA LEY), participaron Adolfo Díaz-Ambrona (Santander España), Ana Bengoechea (Uría Menéndez) y Clara Ruipérez (Telefónica). Los tres coincidieron en que la IA ha dejado de marcar la diferencia por sí sola. Para ellos, la ventaja competitiva está ahora en saber estructurar y aprovechar el conocimiento propio. “La responsabilidad seguirá siendo humana y la clave reside en colocar a las personas por delante de la máquina”, subrayaron.

En la misma línea, Paul Handal, Partner de Deloitte Legal Function Transformation, defendió que la IA generativa obliga a rediseñar los procesos jurídicos. “Por la potencia de esta tecnología, tiene todo el sentido que adaptemos nuestros procesos a ella, en lugar de hacer lo contrario”, afirmó.

Geopolítica y talento, en la agenda de los despachos

La mesa moderada por Judith Arnal (Real Instituto Elcano), analizó cómo la inestabilidad global condiciona la estrategia de los bufetes. Soraya Sáenz de Santamaría (Cuatrecasas) defendió el marco normativo europeo como garantía de estabilidad frente a los “neoimperialismos”. Eduardo Soler (Herbert Smith Freehills Kramer) apuntó que “los clientes exigen saber qué pasa si sus inversiones peligran por conflictos internacionales”.

En el debate sobre talento, moderado por Gloria Lalanda (Aranzadi LA LEY), Javier Moreno (Iuris Talent) explicó que las posiciones in house han crecido hasta el 40%. Ainhoa Madrazo (Isdin) presentó al abogado interno como un socio estratégico del negocio. Pilar Jaquete (Selier Abogados) defendió la cercanía como principal baza de los despachos medianos: “No solo somos nosotros los que seleccionamos a los candidatos, también son ellos los que nos eligen”.

La última mesa, moderada por Lidia Zommer (Mirada 360º), examinó qué esperan las grandes compañías de sus asesores externos. “El despacho medio está desconectado de la realidad de las empresas y no conoce el vértigo de los negocios”, afirmó José Luis Barceló (Ilunion). Rocío Chacón (Cox Energy) pidió a las firmas que aporten valor estratégico en lugar de competir solo en precio.

Broche final: el reto no es la tecnología, es saber absorberla

La jornada se cerró con la intervención del físico Pep Martorell, experto en supercomputación e IA. Martorell sostuvo que el reto de las organizaciones está en su capacidad para absorber la tecnología y que su adopción es, sobre todo, una cuestión de organización y gobernanza. También avanzó que el profesional legal evolucionará hacia un papel de orquestador de agentes autónomos.

La edición incluyó además un espacio dedicado a su causa solidaria, AMAS Fundación, que trabaja por la calidad de vida, la autonomía y la inclusión de las personas con discapacidad intelectual.

Reconocimiento a los impulsores de la innovación legal

El Legal Management Forum ha reconocido también a las entidades que han contribuido a la transformación de la industria legal y que han apoyado el encuentro desde su primera edición: Banco Santander, Mutualidad, Cuatrecasas, Gómez-Acebo & Pombo y Uría Menéndez. Recogieron estos reconocimientos Adolfo Díaz-Ambrona, Enrique Sanz Fernández-Lomana, Emilio Martínez, Carlos de la Rueda y Antonio Herrero, respectivamente.

El respaldo del sector legal

El evento ha contado con Banco Santander y Mutua Madrileña como patrocinadores principales, junto a Mutualidad, Selier Abogados y Velorum. También han participado Adarve Abogados, Ataliter, Auren, Carbonia Investments, CCS Abogados, Cuatrecasas, Deloitte Legal, Ecija, Eversheds Sutherland, Gómez-Acebo & Pombo, Herbert Smith Freehills Kramer, Indra, Iuris Talent, KPMG, Pérez-Llorca, PPO Indacochea, RSM, Squire Patton Boggs, Uría Menéndez y Vilaplana Catering.

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha colaborado como partner institucional y la Universidad CEU San Pablo como partner académico.

Desde su creación en 2014, el Legal Management Forum ha recibido reconocimientos del sector legal como ‘Mejor entidad organizadora’ y ‘Mejor evento jurídico’ de España. En 2019 obtuvo además el Premio Puñetas de Bronce de ACIJUR (Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos).