El Controller toma el mando de la IA - GCCI

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de octubre de 2026.- La inteligencia artificial (IA) ha protagonizado la décima edición del Congreso Controller Centricity 2026, organizado por Global Chartered Controller Institute (GCCI) en la Torre Moeve de Madrid. Una decena de expertos han analizado cómo aplicar esta tecnología en la empresa sin perder de vista la calidad de los datos, el criterio profesional y la responsabilidad sobre las decisiones.

Anticiparse para decidir mejor

Mauro Guillén, vicedecano del Programa MBA para Ejecutivos de Wharton School, ha animado a los Controllers a anticiparse a las tendencias económicas y demográficas. El futuro de la humanidad dependerá de lo que suceda en África, ha afirmado, al señalar que este continente tomará el relevo de China e India como motor demográfico. También ha advertido de que la caída de la natalidad amenaza a las empresas no solo por la escasez de trabajadores, sino por el posible desplome de la demanda. La IA podría amortiguar ese impacto si sus ganancias de productividad se distribuyen.

Guillén ha cuestionado, además, la desglobalización y ha señalado la incertidumbre sobre la deuda estadounidense y el avance de las stablecoins frente a un dólar que pierde peso.

La IA ayuda, pero no decide

En la mesa redonda, expertos de larga trayectoria en control de gestión han coincidido en que la IA amplía las posibilidades del Controller, pero no sustituye su criterio. Alejandra Pino (Moeve) ha señalado que, en un entorno volátil, el pasado sirve de referencia, pero no basta para predecir el futuro. Iván Gordón (Grupo Santander) ha defendido no delegar en la IA aquello que tampoco se confiaría a una persona, mientras que Alfonso García (LaLiga) ha insistido en verificar sus resultados, incluso con agentes que auditen a otros. Benigno Prieto (KPMG) ha recordado que los consejos de administración necesitan saber quién responde de las decisiones críticas.

Los ponentes también han destacado la importancia de trabajar con datos fiables y contextualizados, y Sanjay Shadadpuri, consultor ERP, ha advertido de que podrían desaparecer algunas tareas repetitivas con las que hoy se forman los profesionales júniors. El pensamiento crítico y la capacidad de aprender serán, por tanto, fundamentales.

Lo que seguirá en manos del Controller

José Manuel Prieto, de Avvale España, ha defendido que la IA transformará el Control de Gestión, pero no eliminará al Controller. La IA no sustituirá al Controller, ha afirmado, siempre que se utilice con datos fiables, seguridad y una gobernanza adecuada. Aunque estas herramientas pueden consolidar información, analizar cifras y preparar informes, comprender el negocio, negociar objetivos y responder de los resultados ante la dirección y los auditores seguirá exigiendo criterio y responsabilidad humanos.

Del Excel al banquillo: la IA en el RCD Espanyol

Ignacio Urrutia, director del grado International Business Management de la Universidad Francisco de Vitoria, ha presentado un caso práctico del RCD Espanyol que muestra cómo aplicar la IA generativa al análisis económico y deportivo con herramientas de coste mínimo. El modelo conecta el límite salarial fijado por la presidencia, el valor esperado de la plantilla, el rendimiento del equipo y sus resultados en la clasificación. El análisis de lo que va de año, refleja que Real Madrid, Barça y Atlético concentran el 57 por ciento del presupuesto de la competición y sitúa en 1,63 millones de euros el coste por punto del Espanyol. El Sevilla destaca como el club más eficiente.

La IA recopila y analiza los datos, pero la decisión sigue en manos humanas: la herramienta analiza, el profesional verifica y la dirección decide. El club ya aplica este método al scouting de jugadores.

Simplificar y distinguir lo relevante

Margarita Álvarez, CEO de Work for Happiness, ha cerrado el congreso invitando a los Controllers a reflexionar sobre dónde ponen el foco. En un entorno saturado de información y sesgos, ha reivindicado su capacidad para simplificar los datos y distinguir lo relevante. También ha defendido que deben desarrollar destrezas blandas como la humildad, la confianza basada en la fiabilidad y el bienestar que lo ha conectado con el trabajo diario: La productividad es un medio, no un fin, y el propósito consiste en disfrutar con lo que se hace cada día.

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