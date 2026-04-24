Las empresas del GECV refuerzan su apuesta por la economía verde como palanca de competitividad

Madrid. 24 de abril de 2026.- El Grupo Español para el Crecimiento Verde (GECV), que agrupa a más de 50 empresas de muy diversos ámbitos, desde el 70% del Ibex hasta pymes innovadoras, presentó ayer en el Congreso de los Diputados un manifiesto titulado “Por un futuro competitivo y de autonomía estratégica. Las empresas seguimos apostando por la economía verde”, en el marco de una conversación entre grupos parlamentarios, entidades del ámbito económico, académico, social y las empresas. El GECV considera que estamos ante “una oportunidad histórica de crecimiento para España” y, para materializarla, presenta diez propuestas que abarcan desde objetivos claros en las políticas públicas hasta una fiscalidad verde competitiva, pasando por un refuerzo de la colaboración público-privada. En la jornada, que reunió a más de 150 personalidades, destacó el consenso en torno a la oportunidad económica y de competitividad que supone la transición ecológica.

En su presentación, el presidente del Grupo, Gonzalo Sáenz de Miera, señaló que “en este momento clave para la economía europea y mundial —incertidumbre geopolítica, alta dependencia energética, necesidad de reforzar la competitividad y revisión de la transición ecológica— es necesario renovar la apuesta por la economía verde, que es la mejor palanca de prosperidad, seguridad energética y autonomía estratégica y que, además, reducirá nuestra dependencia de los combustibles fósiles”. “No se trata de una opción ideológica ni de una moda, sino de una tendencia global e imparable. Es una apuesta de la que no nos vamos a arrepentir”, añadió, para destacar —como recoge el manifiesto— que debemos acelerar en esta dirección: “necesitamos descarbonizar la industria que tenemos y, al mismo tiempo, impulsar la industria limpia que suministre los equipos necesarios para hacerlo. Cuanto antes avancemos, mejor nos irá: la industria del futuro será verde y quienes lideren ahora marcarán el rumbo”.

El acto, que tuvo como escenario la Sala Constitucional del Congreso, contó con la presencia de más de 150 asistentes de muy diversas entidades y empresas, y con la intervención de representantes de los principales grupos parlamentarios: Cristina Narbona (PSOE), César Sánchez (Partido Popular), Ricardo Chamorro (Vox), así como Juan Antonio López de Uralde (Unidas Podemos).

Previamente, el documento fue desgranado por varios miembros de la Junta Directiva del GECV además de su presidente: Luis Martí, vicepresidente; Maya Ormazábal, vocal; y Begoña de Benito, vocal.

Desde la “fila cero”, los representantes de más de 40 entidades económicas, sindicales, sociales y empresas como la Asociación Española de Banca, AEDIVE, Alianza Q-Cero, ASAJA, Ateneo de Madrid, BBVA Research, BC3, Cámara de Comercio de España, CEOE, ECF, Climate KIC, FEDEA, Jóvenes Q-Cero, Greenpeace, OIKOS, Pacto Mundial, Real Instituto Elcano, Talento para el Futuro, UNESID, UNICEF, la Universidad Pontificia de Comillas o los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, intervinieron en la conversación para dar su visión y experiencia en este ámbito ante este momento crucial.

El manifiesto, aprobado por el Grupo antes del conflicto en Oriente Medio, parte de un diagnóstico de la situación actual, destacando la alta dependencia de los combustibles fósiles tanto de España como del conjunto de la Unión Europea y se señalan como insuficientes los avances reales logrados hasta ahora. Por eso recomienda que “si queremos impulsar la competitividad y cumplir los objetivos climáticos europeos a medio y largo plazo, debemos acelerar”.

Las empresas consideran que es necesario contar con un marco general de actuación en el que sean elementos centrales:

Compartir y comunicar con claridad que la economía verde es prosperidad y competitividad.

que la economía verde es prosperidad y competitividad. Apoyarnos en la ciencia y en los datos como fundamento de nuestras decisiones.

y en los datos como fundamento de nuestras decisiones. Actuar con determinación frente a los riesgos de mantener una economía dependiente de los combustibles fósiles y muy intensiva en el uso de recursos.

frente a los riesgos de mantener una economía dependiente de los combustibles fósiles y muy intensiva en el uso de recursos. Dar voz a las empresas comprometidas y con resultados.

Finalmente, el manifiesto plantea diez medidas para impulsar la competitividad y la autonomía estratégica:

Objetivos claros en las políticas públicas.

en las políticas públicas. Regulación estable y predecible.

y predecible. Un marco administrativo y de permisos simplificado y más ágil .

administrativo y de permisos . Una planificación anticipatoria .

. La apuesta decidida por la colaboración público-privada .

. Un impulso decidido a la inversión privada y despliegue de infraestructuras , junto con un marco financiero que promueva la financiación sostenible .

decidido y despliegue de , junto con un marco financiero que promueva la . Una fiscalidad verde competitiva.

competitiva. La promoción de productos y soluciones respetuosos con el clima, economía circular y compra pública verde .

con el clima, y . Transformación hacia una infraestructura digital de vanguardia .

. Medidas ambiciosas de adaptación al cambio climático.

En su intervención, los representantes políticos reaccionaron al Manifiesto, del que reconocieron la urgencia de actuar y fortalecer nuestra autonomía estratégica como país y como región. César Sánchez (PP) afirmó que “estamos ante un momento complejo y decisivo. Tenemos que repensar que hemos estado haciendo hasta ahora ante la presente pérdida de competitividad. Hemos de mejorar sin dañar las economías, especialmente las locales, que a menudo se sienten objetos y no sujetos de esta transición”. Cristina Narbona (PSOE), por su parte, destacó que el manifiesto tiene las ideas muy claras, ya que “no hay economía sin ecología, y no tenerlo presente nos lleva a perder competitividad. Necesitamos colaboración y consensos en torno a esta cuestión entre todos los grupos parlamentarios, especialmente ante un retroceso en los planteamientos sobre los retos ambientales por culpa de la desinformación y los bulos”.

Ricardo Chamorro (VOX) coincidió con destacar en el título del documento el concepto de autonomía estratégica, ya que “nos encontramos ante un momento de crisis global que repercute en una pérdida de competitividad y de esa autonomía. Los ciudadanos necesitan certidumbre, seguridad energética, y soberanía de bloques como el europeo. No podemos caer en ser cada vez más dependientes de terceros países, algunos no democráticos. España necesita esa competitividad y esa autonomía”. Por último, Juan Antonio López de Uralde (Unidas Podemos), recordó que el cambio climático ha de seguir en el centro del debate ante el auge del negacionismo y las posiciones anticientíficas, aunque señaló que las dos últimas guerras son “el principio del fin de estos planteamientos”. Con respecto al manifiesto, Uralde destacó que “mantiene el marco del debate, algo muy importante en el momento actual”.

Descarga el manifiesto del GECV