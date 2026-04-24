Publicado 24/04/2026 12:55
- Comunicado -

Las empresas del GECV refuerzan su apuesta por la economía verde como palanca de competitividad

Presentación del manifiesto del GECV en la Sala Constitucional del Congreso
Presentación del manifiesto del GECV en la Sala Constitucional del Congreso - DAVID MORALES

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de abril de 2026.
Emisor: Grupo Español para el Crecimiento Verde Contacto: Daniel Vega 917649024 comunicacion@grupogrecimientoverde.org
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