De icono cultural a realidad comercial: MagicLab debuta en Europa y redefine la robótica en el MWC 2026

En el Mobile World Congress 2026 de Barcelona, MagicLab ha realizado su esperado debut europeo, mostrando cómo la robótica avanzada está dejando de ser solo una atracción tecnológica para convertirse en una solución comercial real

Madrid, 6 de marzo de 2026.- MagicLab ha elegido el Mobile World Congress (MWC) en Barcelona para su esperado debut europeo, marcando un hito en su estrategia de globalización. La compañía ha demostrado cómo sus avanzadas plataformas robóticas están listas para dar el salto del espectáculo a la aplicación comercial directa en el mercado europeo.



Durante la feria, MagicLab exhibió su versátil línea de productos. El gran protagonista comercial fue el avanzado, que actuó como un "guía de compras internacional", interactuando fluidamente con los asistentes en español e inglés. Esta demostración subrayó su asombrosa capacidad de adaptación a escenarios B2B multitarea, ideal para el sector retail y de servicios en Europa.



Al mismo tiempo, la extrema agilidad y precisión de la tecnología quedaron patentes con la serie MagicDog y el MagicBot Z1, capaces de ejecutar complejas coreografías sincronizadas. Por su parte, el MagicPanda captó una enorme atención al realizar gestos naturales como inclinar la cabeza y mover las patas. Para lograr esta fluidez, el equipo de I+D implementó un sistema de accionamiento de cabeza con tres grados de libertad, respaldado por optimizaciones dedicadas en su estructura mecánica, sistema de control y gestión térmica. Esto garantizó movimientos coordinados y un rendimiento ultra estable durante las exigentes demostraciones en vivo.



Desde el lanzamiento de su estrategia de internacionalización en 2025, MagicLab ya opera en 27 países y regiones, con ingresos en el extranjero que superan el 30% del total. Su expansión global ha entrado en una fase de sólido crecimiento, demostrando una fuerte competitividad internacional.



"Nuestra presencia en el MWC refleja nuestra profunda confianza en la innovación y la manufactura avanzada de China ('Made in China') frente al mundo", señaló el equipo de Global GTM de MagicLab. "Nuestro objetivo aquí es acelerar nuestra ruta comercial, buscando activamente socios locales, integradores y desarrolladores europeos para construir juntos el ecosistema de la robótica inteligente".



Para descubrir más sobre su visión y explorar oportunidades de colaboración comercial en Europa, visitar su sitio web oficial: [https://www.magiclab.top/en]

