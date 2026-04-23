La II Jornada de la Cátedra Master Battery - UPM aborda las baterías de iones de sodio

II Jornada - Cátedra Master Battery - Universidad Politécnica de Madrid - MASTER BATTERY

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 23 de abril de 2026.

• Juan Carlos Hernández, co-CEO de Master Battery, define la Cátedra como un puente de transferencia de conocimiento y talento entre universidad y empresa.



• La compañía refuerza su apuesta por Móstoles como enclave estratégico en investigación, innovación y producción de baterías.



• La jornada reúne a expertos académicos, investigadores e instituciones para analizar el futuro del almacenamiento energético.



• Investigadores del CIEMAT presentan avances del trabajo de investigación en baterías de iones de sodio.



• El economista José Luis Moreno Casas destaca el reto europeo de reducir la dependencia del litio mediante nuevas tecnologías.

Móstoles (Madrid), 23 de abril de 2026. La Cátedra Master Battery–Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha celebrado su II Jornada en las instalaciones de la compañía en Móstoles, con la participación de expertos del ámbito académico, industrial e institucional para analizar los retos del almacenamiento energético y reforzar la colaboración entre universidad y empresa.

El encuentro ha puesto el foco en el desarrollo de nuevas tecnologías, especialmente en las baterías de iones de sodio, así como en el papel estratégico del sector energético en el contexto actual.

La jornada ha contado con la participación de Juan Carlos Hernández y Héctor Plaza, co-CEOs de Master Battery; Francisco Santos Olalla, director de la ETSIDI (UPM); Julio Amador, director de la Cátedra; y Alberto Abanades, miembro de su Comisión. En el ámbito investigador intervinieron Marcos Lafoz y Jorge Nájera, del CIEMAT, mientras que la ponencia invitada corrió a cargo del economista José Luis Moreno Casas.

La representación institucional del Ayuntamiento de Móstoles estuvo a cargo de Ángeles García González, tercera teniente de alcalde y concejal de Economía, Industria, Empleo, Desarrollo y Promoción Turística, junto a Cristina Molina, concejal de Educación y Cultura.

Durante la apertura, Juan Carlos Hernández subrayó el carácter estratégico del almacenamiento energético y la necesidad de impulsar alianzas entre industria y universidad. “Queremos que la Cátedra sea un puente real de transferencia de conocimiento y generación de talento”, afirmó.

Asimismo, destacó la apuesta de Master Battery por Móstoles como enclave estratégico para consolidar un centro de referencia en investigación, innovación y fabricación de baterías.

El director de la ETSIDI - UPM, Francisco Santos Olalla, señaló que la Cátedra integra las tres misiones fundamentales de la universidad —docencia, investigación y transferencia de conocimiento— y contribuye a reforzar la conexión con el tejido productivo.

El bloque central se centró en el proyecto de investigación sobre baterías de iones de sodio desarrollado por investigadores del CIEMAT. Marcos Lafoz destacó la evolución de esta tecnología hacia fases comerciales, mientras que Jorge Nájera subrayó la importancia del modelado y la caracterización para su aplicación en sectores estratégicos.

La primera fase del estudio será publicada en abierto a través del perfil de LinkedIn de la Cátedra.

En el plano geoeconómico, José Luis Moreno Casas, autor del libro Geoeconomía estratégica: 65 casos de estudio transformadores del orden mundial (ESIC) advirtió de la dependencia europea de materiales críticos como el litio y señaló la necesidad de desarrollar tecnologías alternativas y cadenas de valor propias para reforzar la autonomía estratégica.

La jornada contó con el apoyo del Ayuntamiento de Móstoles, cuyos representantes destacaron el valor de este tipo de iniciativas para impulsar la innovación, el tejido empresarial y la conexión con el ámbito educativo.

Sobre Master Battery

Master Battery es una empresa española con sede en Móstoles (Madrid), especializada en energía autónoma, sistemas inteligentes de almacenamiento y fabricación de baterías. Cuenta con presencia internacional en Europa, África y Latinoamérica. www.masterbattery.net

Sobre Ciudadenergía

Ciudadenergía es un espacio impulsado por Master Battery orientado a la divulgación del almacenamiento energético y la energía autónoma, con especial atención al ámbito educativo. www.ciudadenergia.com