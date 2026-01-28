De la job description al perfil ideal: Steelter automatiza la creación de perfiles de referencia con IA

Creación perfiles de referencia por IA de Steelter - Steelter

La herramienta, en solo 30 segundos, identifica las soft skills clave de ese rol. Esta nueva funcionalidad permite agilizar las contrataciones, mayor previsión en las expectativas de desempeño y mayor coherencia entre la definición del puesto y la cultura. Este es el primer lanzamiento de una serie de nuevas funcionalidades que Steelter ha desarrollado con inteligencia artificial y que, a lo largo de 2026, incorporará otras aplicaciones para mecanizar procesos de selección y desarrollo del talento

Steelter, la plataforma especializada en gestión del talento, iniciará, a lo largo de 2026, el despliegue progresivo de nuevas funcionalidades de inteligencia artificial, desarrolladas a partir de agentes de IA propios, con el objetivo de ahorrar tiempo y mejorar la consistencia en la definición de perfiles profesionales.



La primera de estas innovaciones es la creación automática de perfiles de referencia, una funcionalidad diseñada para ayudar a las empresas a definir con mayor precisión el perfil ideal de cada puesto y agilizar los procesos de selección y desarrollo interno.



La herramienta permite al usuario cargar la job description del puesto en la plataforma, que es analizada por la inteligencia artificial interna de Steelter para identificar habilidades, responsabilidades y requisitos alineados con su modelo propio de evaluación, basado en 26 soft skills.



A partir de este análisis, el sistema genera, en menos de 30 segundos, un perfil de referencia ideal, compuesto por entre 8 y 12 soft skills clave para el desempeño del rol. Cada una de estas habilidades va acompañada de una justificación detallada que explica su relevancia y su relación directa con las funciones del puesto. El perfil resultante es editable y puede adaptarse fácilmente al contexto y a los criterios específicos de cada organización.



Este perfil de referencia permite visualizar de forma clara y objetiva el grado de alineación -match- entre los candidatos evaluados y los requisitos reales del puesto, facilitando decisiones más rápidas y consistentes. De este modo, la plataforma permite reducir significativamente los tiempos de contratación y mejorar la eficiencia de los procesos de selección, uno de los principales retos actuales de los departamentos de Recursos Humanos.



Beneficios para los equipos de RRHH

La incorporación de perfiles de referencia generados con IA aporta ventajas directas a los equipos de RRHH como:



• Optimización del proceso: se reduce el tiempo operativo en la construcción de perfiles, liberando recursos para otras tareas estratégicas.



• Contrataciones más ágiles: al disponer de un perfil de referencia listo, los equipos pueden visualizar rápidamente el match entre candidatos y puestos sin invertir horas en su creación.



• Decisiones basadas en datos: la justificación de cada habilidad seleccionada respalda las decisiones con evidencia objetiva.



A su vez, para las organizaciones esta funcionalidad se traduce en mejorar la calidad de las incorporaciones de personal, garantizar la coherencia entre las soft skills requeridas y la cultura de la organización, así como elevar la efectividad de los procesos de selección y promoción interna.



Con esta nueva funcionalidad basada en IA, e incorporada a la suscripción PRO de la herramienta, Steelter da un paso decisivo hacia procesos de selección más eficientes, objetivos y estratégicos, marcando un nuevo estándar en la gestión de talento basada en la analítica de datos que, hasta ahora, eran subjetivos.



