Ainia avanza en la viabilidad industrial de la carne cultivada con soluciones tecnológicas escalables

AINIA avanza en la viabilidad industrial de la carne cultivada con soluciones tecnológicas seguras y escalables

VALÈNCIA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ainia ha logrado avances para acercar la carne cultivada al entorno industrial con el proyecto Meat4Future, en el que ha trabajado en mejorar la seguridad y la consistencia de los cultivos celulares, optimizar procesos para el escalado industrial y validar prototipos que demuestren el potencial de esta tecnología para conseguir sistemas alimentarios más sostenibles y eficientes.

Uno de los grandes retos de la carne cultivada es garantizar que las células crecen de forma segura y estable, ha explicado el centro tecnológico en un comunicado. Para lograrlo, se han analizado los posibles riesgos y definido controles que garanticen la calidad del proceso.

Asimismo, para acercar esta tecnología a formatos que resulten atractivos para el consumidor, se han realizado ensayos incorporando células cultivadas de bovino en diferentes bases alimentarias. Así, se ha comprobado cómo mejora la textura y la jugosidad, manteniendo la integridad del producto cocinado sin que se deshaga.

PROCESOS OPTIMIZADOS PARA EL ESCALADO INDUSTRIAL

Otro eje clave ha sido la mejora de la eficiencia y la escalabilidad de los procesos. Se han desarrollado estrategias para optimizar la expansión celular y se han realizado simulaciones CFD (Computational Fluid Dynamics) para perfeccionar el diseño y la operación de los biorreactores.

Este enfoque ha permitido identificar oportunidades para mejorar la homogeneidad del proceso y garantizar una oxigenación adecuada, aspectos críticos para la producción a gran escala. Finalmente, se han elaborado prototipos como hamburguesas híbridas y estructuras tipo filete mediante bioimpresión 3D.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat Valenciana, por medio del IVACE, y está financiado por la Unión Europea, a través del Programa FEDER Comunitat Valenciana 2021-2027.