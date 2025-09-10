Ainia impulsa once nuevos proyectos de I+D+i con apoyo de Ivace-Feder para abordar desafíos estratégicos

VALÈNCIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Tecnológico de la Alimentación (Ainia) ha puesto en marcha once nuevos proyectos de I+D+i en el marco del programa IVACE-FEDER 2025-2026. Estas iniciativas abordan "desafíos estratégicos" para diferentes sectores, como la alimentación, la cosmética, la sostenibilidad o la salud, con un enfoque orientado a la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la mejora de la calidad de vida.

Entre los proyectos destaca AQUA2VAL, centrado en la valorización del agua residual para fomentar la economía circular en sectores industriales estratégicos. En la misma línea, el proyecto ELDRIN II que explora nuevos materiales sostenibles a partir de lignocelulosa, mientras que BOILÀ II investiga tecnologías para producir estructuras grasas más saludables y sostenibles, según ha indicado el centro de investigación en un comunicado.

En el ámbito de la salud, el proyecto MICROSENS desarrollará un sistema innovador basado en fotónica e inteligencia artificial para evaluar la salud de la microbiota intestinal. DISBIOSIS II, por su parte, se centra en modelos experimentales para investigar alteraciones metabólicas asociadas a la disbiosis intestinal.

Con aplicaciones biomédicas, el proyecto ANAEROBANK se orienta a la bioprospección y caracterización de cepas anaerobias con interés terapéutico y alimentario. Además, MOSH-MOAH propone nuevas herramientas tecnológicas para detectar contaminantes críticos en aceites minerales usados en alimentación.

Asimismo, la inteligencia artificial generativa se aplicará al ámbito agroalimentario en el proyecto GenerAtiveFOOD II, mientras que NEUROCOSMETICS se enfoca en nuevas tecnologías para evaluar la eficacia de fragancias y cosméticos innovadores.

En el área farmacéutica, DIMAS II desarrollará sistemas de liberación controlada para medicamentos mediante materiales avanzados. Con impacto en la seguridad alimentaria, VBNC-Pathogens se centra en detectar microorganismos viables, pero no cultivables, una de las principales dificultades actuales en microbiología.

Estos proyectos reflejan el compromiso de Ainia con el desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas que impulsen la competitividad de las empresas, al tiempo que responden a los grandes retos sociales, ambientales y económicos actuales.

Estos once proyectos cuentan con el apoyo de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat Valenciana, a través del IVACE, y está financiado por la Unión Europea, a través del Programa FEDER Comunitat Valenciana.