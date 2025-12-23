Archivo - Los artículos de la UV en la plataforma científica The Conversation superan los ocho millones de lecturas - REMITIDA UV - Archivo

VALÈNCIA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los artículos publicados en la plataforma digital de divulgación científica The Conversation por autoras y autores de la Universitat de València (UV) han llegado a 8.375.637 lecturas, lo que consolida el impacto y la proyección internacional de la investigación y divulgación de la institución. Desde el inicio de la colaboración, la UV ha publicado 343 artículos, firmados por 221 científicas y científicos (119 mujeres y 102 hombres), reflejando una participación diversa y plural de la comunidad universitaria.

Entre los autores con mayores visualizaciones destacan Fernando González Candelas, catedrático de Genética, con 1.519.991 lecturas; José Miguel Soriano del Castillo, catedrático de Nutrición y Bromatología, con 923.859 lecturas y también con el mayor número de artículos publicados; Óscar Zurriaga, profesor de Medicina Preventiva y Salud Pública, con 700.828 lecturas; así como los catedráticos de Bioquímica Juli Peretó e Ismael Mingarro, con cerca de 500.000 lecturas cada uno.

También destacan Javier Buesa, catedrático de Microbiología, con 357.455 lecturas; Anabel Forte, profesora de Estadística, con 315.305, y las investigadoras en Farmacia Ana Polache y Claudia Espósito, con cerca de 200.000 lecturas cada una, detalla la institución académica en un comunicado.

Más del 62% de las lecturas proceden de fuera de España, un indicador claro de la dimensión internacional de los contenidos generados por la Universitat de València. Además, más de 300 medios de comunicación nacionales e internacionales han republicado al menos un artículo de autoría de personal de la UV en The Conversation. Por otra parte, varias ediciones internacionales de la plataforma han traducido estos contenidos, que también han sido publicados en gallego y catalán.

TheConversation.com es una plataforma digital independiente, de acceso libre, gratuito y sin publicidad, creada en Australia en 2011. Actualmente cuenta con trece ediciones internacionales y una comunidad de 183.000 especialistas procedentes de 3.100 universidades y centros de investigación. Su impacto global alcanza los 42 millones de lectores mensuales, gracias a la republicación de sus contenidos en más de 3.000 medios de comunicación de todo el mundo.

En este contexto, la Universitat de València ha establecido recientemente un nuevo marco de cooperación con The Conversation que establece las bases de colaboración para intensificar la relación entre la institución académica y la plataforma digital. Mediante este convenio, la UV se integra en la nueva edición europea de The Conversation, una iniciativa que encaja plenamente con la estrategia de la universidad en materia de comunicación, divulgación científica y diseminación del conocimiento a nivel europeo e internacional.