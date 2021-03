Avelino Corma, en el puesto 28 de los investigadores más citados del mundo

VALÈNCIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El experto Avelino Corma, del Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), es el vigésimo octavo científico más citado de todo el mundo.

Así lo certifica el informe elaborado por John Ionnadis, Kevin Boyack y Jeroen Baas, de la Universidad de Stanford, que clasifica al 2% de los científicos más citados del planeta utilizando un índice compuesto que le permite comparar entre disciplinas diversas.

Investido doctor honoris causa por un total de 14 universidades de 6 países distintos, Avelino Corma es, además, el número 1 del mundo en su especialidad, la Química Orgánica. Poseedor de un índice h de 152, en su currículum destacan más de 1.250 publicaciones, 150 patentes --10 de ellas en explotación industrial--, y 30 tesis doctorales dirigidas. Autor de 3 libros, Corma forma parte del comité editorial de numerosas revistas científicas de impacto internacional.

Así mismo, el investigador de Moncófar es miembro de la Real Academia de Ingeniería de España, la Academia Europea, la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, la National Academy of Engineering (Estados Unidos) y la Royal Society (Reino Unido).

En su excepcional currículum, entre sus numerosos reconocimientos, se incluyen el Premio de la Amistad del Gobierno Chino, el Premio Spiers Memorial de la Royal Society of Chemistry, el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, la Gran Medalla de la Academia Francesa de Ciencias, el Rhodia Pierre-Gilles de Gennes Prize for Science and Industry, el Eni Award, el Royal Society of Chemistry Centenary Prize, el A. V. Humbold Research Award, el G.A. Somorjai Award de la American Chemical Society, el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de México, la Medalla de Oro de la Real Sociedad Española de Química y Premio Heinz Heinemann de la International Association of Catalysis Societies.

Junto a ellos, destacan también, sin duda, el Breck Award de la International Zeolite Association, el Premio de Nuevas Tecnologías Rey Jaume I, el Premio François Gault de la European Catalysis Society, el F. G. Ciapetta Lectureship in Catalysis, el Eugene J. Houdry Award in Applied Catalysis de la North American Catalysis Society, el Michel Boudart Award for the Advancement of Catalysis de la North American Catalysis Society y la European Federation of Catalysis Societies, el Premio de Investigación Iberdrola de Química, el Premio Nacional de Tecnología Leonardo Torres Quevedo y el Premio Dupont.

RAMÓN SERRANO Y HERMENEGILDO GARCÍA COMPLETAN EL PODIO UPV

A una distancia considerable de Corma, se encuentran otros investigadores de la UPV, como Ramón Serrano, del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), y Hermenegildo García, investigador también del ITQ, que completan el podio de esta universidad en los puestos 15.648 y 16.927, respectivamente.

Les siguen Jose Duato (35.700), José Capmany (38.919), Miguel Ángel Blázquez (56.403), Rafael Cortell (59.452), Pedro Fito (60.232), Ricardo Flores (69.876), José Manuel López-Nieto (70.263), Pedro Luis Rodríguez (76.254), Ramón Martínez-Máñez (81.574), Antonio Mulet (82.432), Enrique Vidal (83.698), Manuel Moliner (87.993), Teresa Blasco (90.225), Miguel Ángel Miranda (95.568) y Michael Renz (96.523), conformando el grupo de 18 científicos UPV que se encuentran entre los 100.000 más citados del mundo.