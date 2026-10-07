De la construcción al espacio, pasando por el campo de batalla: un seminario muestra los materiales del futuro

AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, reúne durante dos días en Valencia algunas de las aplicaciones más innovadoras de los materiales avanzados - AIMPLAS

VALÈNCIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Materiales que ya están siendo probados en el espacio, componentes capaces de sustituir al acero en construcción, innovaciones en materia de retardantes de llama para mejorar la seguridad frente al fuego o elementos de navegación utilizados en embarcaciones de alta competición son algunas de las innovaciones que pueden contemplarse en la primera edición de HI!-PLASTICS, el Seminario Internacional de Materiales Plásticos Avanzados organizado por Aimplas, Instituto Tecnológico del Plástico, los días 6 y 7 de octubre en Valencia.

El encuentro nace con el objetivo de acercar los últimos avances en materiales de altas prestaciones y mostrar cómo están transformando sectores tan diversos como la construcción, la movilidad, la energía, la aeronáutica o el ámbito espacial, según ha explicado Aimplas en un comunicado.

Entre las aplicaciones que se están pudiendo conocer de primera mano se encuentran los tapes de fibra continua, materiales compuestos avanzados que constituyen la base de Lofith Composites, la primera spin off de Aimplas que ya está encontrando aplicaciones para este desarrollo en algunos de los entornos más exigentes del planeta e incluso fuera de él.

Precisamente, el pasado jueves una muestra de estos materiales despegó a bordo de un cohete de SpaceX desde Cabo Cañaveral para participar en ensayos destinados a evaluar su comportamiento en condiciones espaciales reales. Su combinación de ligereza, resistencia mecánica y capacidad para soportar entornos extremos los convierte en una de las soluciones más prometedoras para los desafíos de la movilidad del futuro, la aeronáutica y el espacio.

En el seminario también se está presentando los denominados organosheets, materiales compuestos reforzados con fibra larga que representan una alternativa más ligera y resistente que materiales tradicionales como el acero.

Además de reducir el peso de las estructuras, ofrecen una elevada resistencia a la corrosión y presentan ventajas en términos de sostenibilidad, ya que pueden fabricarse a partir de materiales reciclados y ser reciclables al final de su vida útil. Su potencial ya está despertando interés en sectores como la construcción, donde la reducción de peso y la durabilidad son factores clave.

MATERIALES MÁS LIGEROS Y RESISTENTES

Además, se está exhibiendo una de las aplicaciones más avanzadas de los materiales compuestos en el sector naval: una jarcia estructural fabricada con fibras de altas prestaciones desarrollada por la empresa Future Fibres.

Se trata de los cables que sostienen el mástil de veleros de regata y embarcaciones de altas prestaciones, donde cada gramo cuenta. Gracias al uso de materiales compuestos ultraligeros y de gran resistencia, estos elementos permiten mejorar el rendimiento de las embarcaciones, aumentar su eficiencia y reducir el peso frente a las soluciones convencionales.

Otra de las cuestiones que se está abordando por parte de los especialistas participantes en HI!-PLASTICS es cómo hacer edificios, vehículos y dispositivos electrónicos más seguros frente al fuego.

Para ello se están presentando las últimas tendencias regulatorias a nivel internacional y los avances tecnológicos que están transformando el desarrollo de materiales ignífugos, incluyendo nuevos aditivos, recubrimientos metálicos y soluciones para cableado que permiten mejorar la prevención de incendios y la protección cuando ya se ha producido uno.

Aplicadas a sectores como la construcción, la movilidad o la electrónica, estas innovaciones buscan reforzar la seguridad de las personas sin renunciar a la sostenibilidad ni a las prestaciones técnicas de los materiales.

TECNOLOGÍAS DUALES: DE LA PROTECCIÓN A LA ENERGÍA

Durante este miércoles también se está abordando el creciente papel de las denominadas tecnologías duales, aquellas capaces de generar avances tanto en aplicaciones civiles como en el ámbito de la seguridad y la defensa.

Los especialistas están analizando cómo los materiales plásticos y compuestos están contribuyendo a desarrollar soluciones más ligeras, resistentes y sostenibles, desde sistemas de protección balística hasta sensores inteligentes capaces de monitorizar el estado del combatiente o detectar sustancias contaminantes.

Asimismo, cabe destacar que entre las innovaciones presentadas figuran materiales capaces de reducir el mantenimiento y prolongar la vida útil de vehículos y equipos, tecnologías para recuperar materias primas críticas y reforzar así la autonomía industrial europea, nuevos depósitos para impulsar la economía del hidrógeno y disminuir la huella de carbono.

También se están presentando desarrollos avanzados para el sector naval y aeronáutico, como materiales que evitan la acumulación de organismos en los cascos de los barcos, sistemas antihielos para aeronaves o tecnologías de apantallamiento que reducen la firma electromagnética para avanzar en la invisibilidad de vehículos, plataformas o de las personas.

Además, se está explicando cómo la fabricación aditiva o impresión 3D está abriendo nuevas posibilidades para producir o reparar componentes directamente en el lugar donde se necesitan, reduciendo costes, tiempos de espera y consumo de recursos.

Y, en materia de generación de energía sostenible, se están presentando desarrollos en composites para la fabricación de boyas y otras estructuras que permiten obtener energía a partir de la fuerza de las mareas.