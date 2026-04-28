Desarrollan un "modelo de innovación ágil" para el sector juguetero con ciclos de desarrollo "más cortos"

Archivo - Imagen de archivo de un niño jugando - AIJU - Archivo

ALICANTE, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Tecnológico del Producto Infantil y de Ocio (AIJU) ha desarrollado "un modelo de innovación ágil" orientado a mejorar la competitividad del sector juguetero, una iniciativa que responde a "la necesidad de adaptación de las empresas a un mercado cada vez más dinámico, con ciclos de desarrollo más cortos y consumidores más exigentes".

La entidad ha destacado, en un comunicado, que el modelo PlayLoop es una metodología que apuesta por un enfoque "más práctico, flexible y centrado en el usuario", con el objetivo de facilitar a las empresas "el desarrollo de productos mejor adaptados al mercado", la reducción de "riesgos" y la mejora de "la toma de decisiones".

De esta manera, este modelo propone trabajar mediante "ciclos cortos de diseño, prueba y validación", con la incorporación de "la opinión del usuario" desde las primeras fases. Así, las empresas pueden ajustar sus productos antes de lanzarlos y aumentar "sus probabilidades de éxito".

Se trata de una iniciativa que busca "revolucionar la manera en la que se conciben, desarrollan y validan productos en el sector del producto infantil", de "alto valor estratégico" para la Comunitat Valenciana.

METODOLOGÍAS

Además, el proyecto, denominado Agile-CV, ha contado con la colaboración de empresas como Famosa, Lúdilo o Paola Reina, lo que ha permitido validar el modelo en situaciones "reales" y adaptarlo al sector juguetero.

Para ello, se ha trabajado en la creación de un modelo de innovación ágil que permite aplicar metodologías como 'design thinking', 'lean' o 'agile' de forma "sencilla" y "sin necesidad de realizar grandes cambios estructurales en las empresas".

Así, el modelo pone el foco en el usuario y en la validación temprana de los productos, lo que ayuda a diseñar "soluciones más ajustadas a las necesidades reales del mercado". De esta forma, las empresas pueden desarrollar productos de forma "más eficiente, con menos riesgos y con mayores probabilidades de éxito".

Uno de los principales resultados del proyecto es una plataforma web que ofrece una guía "visual, práctica y fácil de usar" para aplicar estas metodologías. Esta herramienta facilita que las empresas puedan incorporar "procesos ágiles en su día a día" y fomenta "la colaboración y la innovación abierta", según AIJU.

Agile-CV cuenta con el apoyo de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Generalitat Valenciana, a través del Ivace+i, con la financiación por la Unión Europea (UE), a través del Programa Feder Comunitat Valenciana 2021-2027 (Imdeea/2025/68 e Imdeea/2025/71).