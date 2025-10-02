La Generalitat destina 378.000 euros a la UV y la UPV para el Center for Digital Technology en València

Archivo - El CDTM consolida su presencia en València como motor de conexión entre talento universitario, innovación y empresas - GVA - Archivo

VALÈNCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) la resolución por la que se concede una subvención de 378.000 euros, repartidos entre la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Universitat de València (UV), con el objetivo de consolidar la implantación del Center for Digital Technology and Management (CDTM) en València.

Esta subvención les permitirá sostener la contratación de personal y dar continuidad a las actividades docentes y de innovación del centro. En 2026, el apoyo económico será un 40% mayor hasta 530.000 euros, detalla la administración autonómica.

El CDTM, "referente europeo en innovación y emprendimiento", consolida en València su primera sede internacional fuera de Múnich. El Consell financia de manera determinada la implantación del CDTM como parte del Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2027, garantizando la contratación de su personal y la continuidad del programa formativo.

Se implantó en València en 2023 como fruto de la colaboración con la Universidad Técnica de Múnich y la Ludwig-Maximilians-Universität München, convirtiéndose en su primera sede internacional. Desde entonces, su programa interdisciplinar en Gestión de la Tecnología se ha integrado plenamente en la oferta formativa de la UPV y la UV, con proyectos de innovación desarrollados junto a empresas nacionales e internacionales.

"Este apoyo financiero progresivo demuestra nuestro compromiso con un modelo que no solo forma talento altamente cualificado en innovación y emprendimiento, sino que también conecta de manera directa a nuestras universidades con el tejido productivo valenciano", expresa el director general de Ciencia e Innovación, Rafael Sebastián.

El Plan de Subvenciones 2024-2027 contempla incrementar de manera estructural el apoyo a la I+D+i en la Comunitat Valenciana. En el caso del CDTM, el Consell asegura la estabilidad del centro en la Comunitat, consolidando su equipo directivo y académico y multiplicando el número de estudiantes y empresas colaboradoras.

El centro se ha convertido en un referente de colaboración interuniversitaria e internacionalización, además de un motor de transferencia de conocimiento y atracción de talento. Actividades como la Design Fair, en la que el alumnado presenta soluciones innovadoras a empresas como Lufthansa, Filcor o Solimar, son un ejemplo del impacto tangible de esta iniciativa en el ecosistema económico y social valenciano.

"El CDTM es ya parte de nuestro sistema universitario y de innovación. Con esta ayuda garantizamos que pueda seguir creciendo, generando talento y atrayendo oportunidades a la Comunitat Valenciana", concluye el director general.